2023-09-30 10:11:04 7.500 TL alan SGK-SKK, Bağkur'lunun en düşük emekli maaşı oluştu! Emekliye %25,29 + 12 puan Refah Payı ile kök zam çıktı! Seyyanen +5 bin TL ikramiye...
Ekonomistler, Eylül ayı TÜFE tahminini yüzde 4,9 olarak açıkladı. Bu rakam, maaşlara yapılacak zamların belirlenmesinde kritik bir faktör olarak öne çıkıyor. TÜFE'nin resmi olarak açıklanmasıyla maaş artışları da netleşecek. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 3 aylık zam oranı, Eylül enflasyonu doğrultusunda yüzde 25,29'a yükselmesi bekleniyor. Bu oran, emekli aylıklarına yapılacak zamın temelini oluşturacak. İşte yeni emekli zammı hesaplama tablosu...