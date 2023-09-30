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Ekonomi
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7.500 TL alan SGK-SKK, Bağkur'lunun en düşük emekli maaşı oluştu! Emekliye %25,29 + 12 puan Refah Payı ile kök zam çıktı! Seyyanen +5 bin TL ikramiye...

2023-09-30 10:11:04
7.500 TL alan SGK-SKK, Bağkur'lunun en düşük emekli maaşı oluştu! Emekliye %25,29 + 12 puan Refah Payı ile kök zam çıktı! Seyyanen +5 bin TL ikramiye...

Ekonomistler, Eylül ayı TÜFE tahminini yüzde 4,9 olarak açıkladı. Bu rakam, maaşlara yapılacak zamların belirlenmesinde kritik bir faktör olarak öne çıkıyor. TÜFE'nin resmi olarak açıklanmasıyla maaş artışları da netleşecek. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 3 aylık zam oranı, Eylül enflasyonu doğrultusunda yüzde 25,29'a yükselmesi bekleniyor. Bu oran, emekli aylıklarına yapılacak zamın temelini oluşturacak. İşte yeni emekli zammı hesaplama tablosu...

#1
Foto - 7.500 TL alan SGK-SKK, Bağkur'lunun en düşük emekli maaşı oluştu! Emekliye %25,29 + 12 puan Refah Payı ile kök zam çıktı! Seyyanen +5 bin TL ikramiye...

Emekliye ara zam için gözler Ekim ayına çevrildi. Çalışma Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ek zam düzenlemesi için son rötuşlarını yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda hazırlanan taslak metin Meclis'in açılmasıyla birlikte değerlendirilmeye alınacak. Geri sayım devam ederken, son dakika açıklama Bakan Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, "Ekim ayında bir müjde gelir mi" sorusuna, "Çalışmalarımız devam ediyor" diye karşılık verdi. Öte yandan 3 aylık zam oranını belirleyecek Eylül ayı enflasyon rakamları için yeni tahmin geldi. Buna göre emekliye zam oranı 3 ay için yüzde 25,29 seviyesine çıkacak. İşte en yeni emekli maaş hesabı haberimizde...

#2
Foto - 7.500 TL alan SGK-SKK, Bağkur'lunun en düşük emekli maaşı oluştu! Emekliye %25,29 + 12 puan Refah Payı ile kök zam çıktı! Seyyanen +5 bin TL ikramiye...

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ MAAŞI SORUSUNA CEVAP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı toplantıda asgari ücret düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, gazetecilere 'Emeklilere Ekim ayında bir müjde gelir mi?' sorusunu yanıtladı.

#3
Foto - 7.500 TL alan SGK-SKK, Bağkur'lunun en düşük emekli maaşı oluştu! Emekliye %25,29 + 12 puan Refah Payı ile kök zam çıktı! Seyyanen +5 bin TL ikramiye...

EMEKLİLERE EKİM AYINDA MÜJDE GELİR Mİ? Bakan Vedat Işıkhan program için salona girişte gazetecilerin emeklilere Ekim ayında bir müjde gelir mi sorusuna, "çalışmalarımız devam ediyor" diye karşılık verdi. Daha sonra bakan program için salona geçti.

#4
Foto - 7.500 TL alan SGK-SKK, Bağkur'lunun en düşük emekli maaşı oluştu! Emekliye %25,29 + 12 puan Refah Payı ile kök zam çıktı! Seyyanen +5 bin TL ikramiye...

EYLÜL AYI ENFLASYONU 3 EKİM'DE AÇIKLANIYOR: MEMURA YÜZDE 34, EMEKLİYE YÜZDE 25 ZAM! Şimdi gözler, TÜİK'in Eylül ayı TÜFE verilerini açıklayacağı 3 Ekim'e çevrildi. Tahminlere göre, Eylül ayı enflasyon oranı yüzde 4,9 olarak öngörülüyor. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını yüzde 25,29'a, memurlar ve memur emeklilerinin ise yüzde 34,29'a yükseltecek.

#5
Foto - 7.500 TL alan SGK-SKK, Bağkur'lunun en düşük emekli maaşı oluştu! Emekliye %25,29 + 12 puan Refah Payı ile kök zam çıktı! Seyyanen +5 bin TL ikramiye...

Ayrıca, Orta Vadeli Program'da yer alan yüzde 65,4 oranındaki enflasyon öngörüsü ile yapılan hesaplamalarda, tüm emeklilerin Ocak zammının yüzde 50'nin üzerine çıkması öngörülüyor.

#6
Foto - 7.500 TL alan SGK-SKK, Bağkur'lunun en düşük emekli maaşı oluştu! Emekliye %25,29 + 12 puan Refah Payı ile kök zam çıktı! Seyyanen +5 bin TL ikramiye...

Sonuç olarak, en düşük emekli maaşının 10.000 TL seviyelerine yükseltilmesi hedefleniyor, bu da milyonlarca emeklinin beklediği bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.

#7
Foto - 7.500 TL alan SGK-SKK, Bağkur'lunun en düşük emekli maaşı oluştu! Emekliye %25,29 + 12 puan Refah Payı ile kök zam çıktı! Seyyanen +5 bin TL ikramiye...

EMEKLİYE CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ GÜNDEMDE! Emekliye ek zam çalışmaları yanı sıra dikkat çelen br çalışma daha milyonlar tarafından konuşuluyor. Buna göre 100. yıla özel Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödemesi için hazırlıklar başladı.

#8
Foto - 7.500 TL alan SGK-SKK, Bağkur'lunun en düşük emekli maaşı oluştu! Emekliye %25,29 + 12 puan Refah Payı ile kök zam çıktı! Seyyanen +5 bin TL ikramiye...

Emekli maaşları ve ikramiye için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışmalar sürüyor.

#9
Foto - 7.500 TL alan SGK-SKK, Bağkur'lunun en düşük emekli maaşı oluştu! Emekliye %25,29 + 12 puan Refah Payı ile kök zam çıktı! Seyyanen +5 bin TL ikramiye...

Ekim ayında TBMM açılacak. Meclis'in ilk gündem maddesi emekli zammı düzenlemesi olacak. Ayrıca 100. yıla özel Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi de masaya gelecek.

#10
Foto - 7.500 TL alan SGK-SKK, Bağkur'lunun en düşük emekli maaşı oluştu! Emekliye %25,29 + 12 puan Refah Payı ile kök zam çıktı! Seyyanen +5 bin TL ikramiye...

3. EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK, KAÇ TL? Bilindiği üzere emeklilere yılda iki kez olmak üzere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekli ikramiyesi ödeniyor. Cumhuriyetin 100. yılına özel bir kereye mahsus olmak üzere 3. bayram ikramiyesi ödeneceği belirtildi.

#11
Foto - 7.500 TL alan SGK-SKK, Bağkur'lunun en düşük emekli maaşı oluştu! Emekliye %25,29 + 12 puan Refah Payı ile kök zam çıktı! Seyyanen +5 bin TL ikramiye...

Söz konusu ikramiyenin 5.000 TL olacağı konuşuluyor. Konu ile ilgili nihai kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek.

#12
Foto - 7.500 TL alan SGK-SKK, Bağkur'lunun en düşük emekli maaşı oluştu! Emekliye %25,29 + 12 puan Refah Payı ile kök zam çıktı! Seyyanen +5 bin TL ikramiye...

EMEKLİ ZAMMI İÇİN ÜÇ FORMÜL ÖNE ÇIKIYOR Emekli maaşı için yapılacak ek iyileştirme ve ara zam yasa ile yapılacağından, en erken Ekim ayında Meclis'e taşınacak.

#13
Foto - 7.500 TL alan SGK-SKK, Bağkur'lunun en düşük emekli maaşı oluştu! Emekliye %25,29 + 12 puan Refah Payı ile kök zam çıktı! Seyyanen +5 bin TL ikramiye...

Emekliler Ekim'de Meclis'e taşınacak torba teklife iyileştirmenin de eklenmesini beklerken, çalışmada 3 başlığın masaya yatırıldığı belirtiliyor.

#14
Foto - 7.500 TL alan SGK-SKK, Bağkur'lunun en düşük emekli maaşı oluştu! Emekliye %25,29 + 12 puan Refah Payı ile kök zam çıktı! Seyyanen +5 bin TL ikramiye...

Burada hem kök aylıkları artıracak hem en düşük emekli aylığı ödemesini yükseltecek formüller masada bulunuyor.

#15
Foto - 7.500 TL alan SGK-SKK, Bağkur'lunun en düşük emekli maaşı oluştu! Emekliye %25,29 + 12 puan Refah Payı ile kök zam çıktı! Seyyanen +5 bin TL ikramiye...

Birinci formül emeklilerin tamamına bir oransal artış yapılması. Bu artış refah payı şeklinde yansıtılabilir. Buna göre Temmuz ayında refah payı ile birlikte yüzde 25 zam alan emeklilere ilave bir artış daha yapılmış olacak.

#16
Foto - 7.500 TL alan SGK-SKK, Bağkur'lunun en düşük emekli maaşı oluştu! Emekliye %25,29 + 12 puan Refah Payı ile kök zam çıktı! Seyyanen +5 bin TL ikramiye...

İkinci formül ise kök maaşlara yapılacak bir seyyanen artış şeklinde düşünülüyor. Burada Temmuz ayında kök maaşı 7.500 TL'nin altında kalan emekliler yüzde 25 zam almış kök maaşları artmış ancak ellerine geçen para 7.500 TL'de kalmıştı. Bu durumun düzeltilmesi de sağlanmış olacak. Burada seyyanen artışın kademeli olarak artırılması da söz konusu olabilir. En düşük maaştan başlayarak bir kademe artışı gündeme gelebilir.

#17
Foto - 7.500 TL alan SGK-SKK, Bağkur'lunun en düşük emekli maaşı oluştu! Emekliye %25,29 + 12 puan Refah Payı ile kök zam çıktı! Seyyanen +5 bin TL ikramiye...

Üçüncü formülde ise taban maaşın artırılması var. Taban maaşta yapılacak bir artış emeklilerin alacakları en düşük aylığı da yükseltmiş olacak. Böylece Hazine desteği artırılacak ve emeklilere bir iyileştirme yapılmış olacak. Burada konuşulan rakam ise 10 bin lira seviyesi.

#18
Foto - 7.500 TL alan SGK-SKK, Bağkur'lunun en düşük emekli maaşı oluştu! Emekliye %25,29 + 12 puan Refah Payı ile kök zam çıktı! Seyyanen +5 bin TL ikramiye...

• Memur – 22.017 – 29.566 • Memur emeklisi – 9.876 – 13.262 • Memur maaşlarına yönelik Temmuz 2023 ve sonrasındaki 3 aylık tahmini artışlar şu şekildedir: • Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4 - Temmuz 2023: 32.438 TL / Tahmini Yüzde 34,29 Artış: 43.560 TL • Memur (Üniversite Mezunu) 9/1 - Temmuz 2023: 22.926 TL / Tahmini Yüzde 34,29 Artış: 30.787 TL • Uzman Öğretmen 1/4 - Temmuz 2023: 29.525 TL / Tahmini Yüzde 34,29 Artış: 39.649 TL • Öğretmen 1/4 - Temmuz 2023: 26.642 TL / Tahmini Yüzde 34,29 Artış: 35.777 TL • Başkomiser 1/3 - Temmuz 2023: 32.613 TL / Tahmini Yüzde 34,29 Artış: 43.795 TL • Polis Memuru 8/1 - Temmuz 2023: 29.512 TL / Tahmini Yüzde 34,29 Artış: 39.631 TL • Uzman Doktor 1/4 - Temmuz 2023: 37.162 TL / Tahmini Yüzde 34,29 Artış: 49.904 TL

#19
Foto - 7.500 TL alan SGK-SKK, Bağkur'lunun en düşük emekli maaşı oluştu! Emekliye %25,29 + 12 puan Refah Payı ile kök zam çıktı! Seyyanen +5 bin TL ikramiye...

#20
Foto - 7.500 TL alan SGK-SKK, Bağkur'lunun en düşük emekli maaşı oluştu! Emekliye %25,29 + 12 puan Refah Payı ile kök zam çıktı! Seyyanen +5 bin TL ikramiye...

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