7.500 TL alan SGK-SKK, Bağkur'lunun en düşük emekli maaşı oluştu! Emekliye %25,29 + 12 puan Refah Payı ile kök zam çıktı! Seyyanen +5 bin TL ikramiye...

Emekliye ara zam için gözler Ekim ayına çevrildi. Çalışma Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ek zam düzenlemesi için son rötuşlarını yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda hazırlanan taslak metin Meclis'in açılmasıyla birlikte değerlendirilmeye alınacak. Geri sayım devam ederken, son dakika açıklama Bakan Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, "Ekim ayında bir müjde gelir mi" sorusuna, "Çalışmalarımız devam ediyor" diye karşılık verdi. Öte yandan 3 aylık zam oranını belirleyecek Eylül ayı enflasyon rakamları için yeni tahmin geldi. Buna göre emekliye zam oranı 3 ay için yüzde 25,29 seviyesine çıkacak. İşte en yeni emekli maaş hesabı haberimizde...