2023-06-06 09:12:51 750 yıllık cami yeniden açıldı
Al-Zahir Baybars Camisi restorasyon çalışmalarının ardından yeniden açıldı.
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Al-Zahir Baybars Camisi restorasyon çalışmalarının ardından yeniden açıldı.
Mısır’ın başkenti Kahire'de, Memlûk Sultanı Baybars tarafından yaptırılan Mısır'ın en eski camilerden biri olan Al-Zahir Baybars Camisi, restorasyon çalışmalarının ardından yeniden açıldı.
Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Memluk Sultanı El-Zahir Rukn Al-Din Baybars tarafından 1266 - 1268 yılları arasında yaptırılan cami, Baybars'ın doğumunun 800. yılı münasebetiyle açıldı.
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