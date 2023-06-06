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Dünya
12
750 yıllık cami yeniden açıldı

2023-06-06 09:12:51
750 yıllık cami yeniden açıldı

Al-Zahir Baybars Camisi restorasyon çalışmalarının ardından yeniden açıldı.

#1
Foto - 750 yıllık cami yeniden açıldı

Mısır’ın başkenti Kahire'de, Memlûk Sultanı Baybars tarafından yaptırılan Mısır'ın en eski camilerden biri olan Al-Zahir Baybars Camisi, restorasyon çalışmalarının ardından yeniden açıldı.

#2
Foto - 750 yıllık cami yeniden açıldı

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Memluk Sultanı El-Zahir Rukn Al-Din Baybars tarafından 1266 - 1268 yılları arasında yaptırılan cami, Baybars'ın doğumunun 800. yılı münasebetiyle açıldı.

#3
Foto - 750 yıllık cami yeniden açıldı

#4
Foto - 750 yıllık cami yeniden açıldı

#5
Foto - 750 yıllık cami yeniden açıldı

#6
Foto - 750 yıllık cami yeniden açıldı

#7
Foto - 750 yıllık cami yeniden açıldı

#8
Foto - 750 yıllık cami yeniden açıldı

#9
Foto - 750 yıllık cami yeniden açıldı

#10
Foto - 750 yıllık cami yeniden açıldı

#11
Foto - 750 yıllık cami yeniden açıldı

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