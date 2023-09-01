74 kişi alevler içinde can verdi

Büyük çoğunluğu finans ve ticaret merkezlerine ev sahipliği yapılmak üzere apartheid döneminde inşa edilmiş binalardan oluşan bu bölge, bugün çok sayıda yoksul Güney Afrikalı ve yabancı uyruklu kişiler için ucuz konaklama imkanları barındırıyor. Şehir merkezi, ticaret ve finans merkezi olma özelliğini sürdürse de bugün Güney Afrika'da ve dünya genelinde en yüksek suç oranlarına sahip bölgelerin arasında gösteriliyor. Bölgede terk edilmiş halde çok sayıda kamu ve vakıf binası bulunuyor. Bu binaların önemli bölümü, bu yapıları işgal eden organizasyonlar tarafından kiralanıyor.