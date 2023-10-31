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Ekonomi
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73 yıllık Türk inşaat devi iflas etti

2023-10-31 10:19:08
73 yıllık Türk inşaat devi iflas etti

Küresel ekonomik kriz sonrası iflas haberlerinin ardı arkası kesilmezken bu kez kötü haber Türk inşaat devinden geldi.

#1
Foto - 73 yıllık Türk inşaat devi iflas etti

Dünya genelindeki ekonomik kriz dev şirketlerin iflas etmesine sebep oluyor.

#2
Foto - 73 yıllık Türk inşaat devi iflas etti

Geçtiğimiz yıllarda dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile başlayan iflaslar bitmek bilmezken her geçen gün çoğalıyor.

#3
Foto - 73 yıllık Türk inşaat devi iflas etti

Ukrayna-Rusya savaşıyla adeta zirve yapan şirketlerin iflası küresel ölçekte tedirginliğe sebep oldu.

#4
Foto - 73 yıllık Türk inşaat devi iflas etti

Son iflas haberi ise Türk inşaat devinden geldi.

#5
Foto - 73 yıllık Türk inşaat devi iflas etti

İflas eden şirketler arasında yer alan Megapol Yapı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından ikinci kez iflas kararı ile karşı karşıya kaldı.

#6
Foto - 73 yıllık Türk inşaat devi iflas etti

İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Megapol Yapı için verdiği ikinci iflas kararını 27 Ekim 2023 tarihinde duyurdu. Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, şirketin iflas tasfiyesinin eski dosyası üzerinden yürütüldüğü ve ilgili kararın İİK'nın 166. maddesi gereğince ilan ve tebliğ edildiği belirtildi.

#7
Foto - 73 yıllık Türk inşaat devi iflas etti

Megapol Yapı, Megapol Grup bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerden birisi olarak öne çıkıyor. Şirketin ortakları arasında, İzmir'de önemli iş merkezleri inşa eden iş insanı Selim Gökdemir de bulunuyor. Daha önce de iflas kararı alan şirket, sahiplerinin talebi üzerine kaldırılmıştı ancak bu kez ikinci kez iflasla karşı karşıya. Kaynak: Akdeniz Gerçek

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