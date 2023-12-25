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Dünya
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72 sene sonra ilk! Pekin adeta dondu

2023-12-25 19:34:31
72 sene sonra ilk! Pekin adeta dondu

Çin’in başkenti Pekin’de 1951 yılından bu yana en soğuk Aralık ayı yaşanıyor.

#1
Foto - 72 sene sonra ilk! Pekin adeta dondu

Çin’in başkenti Pekin’de 72 yıl sonra rekor kırıldı. Pekin, 1951 yılından bu yana en soğuk Aralık ayını yaşıyor. Kentte Aralık ayında sıcaklıklar sık sık sıfırın altında seyrettiği ifade edilirken Pekin medyası, kentte sıcaklığın ilk olarak 11 Aralık’ta sıfırın altına düştüğünü ve 300 saat boyunca da sıfırın altında kaldığını yazdı.

#2
Foto - 72 sene sonra ilk! Pekin adeta dondu

Öte yandan, bu yıl ülkeyi etkisi altına alan şiddetli soğuk hava dalgası, Çin’in kuzeyindeki şehirlerde ısıtma sorununa neden oldu. Ülkenin orta kesiminde yer alan Henan eyaletinde ise ısıtma sistemi arızası yaşandı.

#3
Foto - 72 sene sonra ilk! Pekin adeta dondu

Henan eyaletine bağlı Jiaozuo şehrinde Cuma günü Wanfang enerji santralinde meydana gelen arızanın ardından ısıtma tamamen durdu. . Eyaletin Puyang ve Pingdingshan yönetimlerinden yapılan açıklamada ise hastane, okul ve konut gibi ısıtmaya öncelik verilmesi gereken alanlar için hükümet ve devlete ait kurumların ısıtmasında kesinti yapılacağı kaydedildi.

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