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Hayat-Aktüel
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7 gündür aranıyordu! Acı haber geldi

2024-01-14 16:19:36
7 gündür aranıyordu! Acı haber geldi

Diyarbakır’da akraba ziyaretine giderken 7 gün önce kaybolan 68 yaşındaki vatandaşın cesedine ulaşıldı.

#1
Foto - 7 gündür aranıyordu! Acı haber geldi

Merkez Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi'nde 8 Ocak tarihinde Dicle Nehri'nde kaybolan Abdulrezak Kılıç’ın cesedine arama çalışmalarının 7’inci gününde ulaşıldı.

#2
Foto - 7 gündür aranıyordu! Acı haber geldi

Ceset, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Morguna götürüldü.

#3
Foto - 7 gündür aranıyordu! Acı haber geldi

Çalışmalardan kare...

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