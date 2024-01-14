2024-01-14 16:19:36 7 gündür aranıyordu! Acı haber geldi
Diyarbakır’da akraba ziyaretine giderken 7 gün önce kaybolan 68 yaşındaki vatandaşın cesedine ulaşıldı.
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Diyarbakır’da akraba ziyaretine giderken 7 gün önce kaybolan 68 yaşındaki vatandaşın cesedine ulaşıldı.
Merkez Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi'nde 8 Ocak tarihinde Dicle Nehri'nde kaybolan Abdulrezak Kılıç’ın cesedine arama çalışmalarının 7’inci gününde ulaşıldı.
Ceset, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Morguna götürüldü.
Çalışmalardan kare...
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