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Aktüel
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7 Ekim 2023 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

2023-10-06 09:15:26
7 Ekim 2023 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2023 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz.

#1
Foto - 7 Ekim 2023 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Slazanger Tam Fermuarlı Kadın / Erkek Polar Üst 219 TL • Kadın Kol Çantası 159 TL • Kadın Cüzdan 79,95 TL • Kadın Omuz Çantası 119 TL • Penti Daima 50 Den Külotlu Çorap 57,95 TL • Penti Daima 50 Den Pantolon Çorabı 27,95 TL • 2'li Penti Daima 15 Den Pantolon Çorabı 23,95 TL • Penti Daima 15 Den Külotlu Çorap 32,95 TL • Everest Dijital Yazı Tahtası 99,95 TL • Mikado MN-519 Retro Wireless Speaker 249 TL • Asonic AS-04 Bluetooth Hoparlör 199 TL • Asonic Siyah TWS Kulaklık 199 TL • Fakir Mia Baskül 339 TL • 3'lü Seowood Ahşap Raf 149 TL • Seowood Ahşap Ayakkabılık 99,95 TL • Minisan SR 2600 Infrared Isıtıcı 399 TL • Minisan DP 1200 Q Quartz Isıtıcı 299 TL • Yuvarlak Kokusuz Küllük 9,99 TL • Kovalı Oyun Hamuru Setleri 39,95 TL • 1000 Parça Puzzle 59,95 TL • Mini Kamyon 49,95 TL • Gokidy Yelpaze Köpük 29,95 TL • Gokidy Tamir Seti Kartela 59,95 TL • Gokidy Hamburger Seti Kartela 69,95 TL • Nerf Elite 2.0 ACE 119 TL • Pilsan Eğlenceli Dalmaçyalılar 249 TL • ERPA Oyuncak Dinazor Çeşitleri 99,95 TL 25 TL üzeri alışverişlerde; • Colgate Optic White Diş Macunu 35 TL • 1+1 Colgate Super Flexi Black Diş Fırçası 35 TL • Privacy Kadın / Erkek Deodorant 50 TL • 6'lı Şölen Ozma Ogopogo Çilekli Kek 19 TL • Ülker Sütlü / Bitter Çikolata 48 TL

#2
Foto - 7 Ekim 2023 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Alpina Ankastre Set 14 Beyaz 7.199 TL • Alpina Ankastre Set 15 Siyah 7.999 TL • Alpina Ankastre Set 13 Siyah 6.999 TL • Alpina Ankastre Set 16 Beyaz 8.399 TL • Alpina Beyaz Cam Ocak 640 2.499 TL • Universal Ankastre Modül 1.099 TL • Melamin Ankastre Fırın Mikrodalga Boy Dolabı 2.399 TL • Lava Solo Ocak Alt Modül 1.299 TL • Besra 270 cm Mutfak 8.999 TL

#3
Foto - 7 Ekim 2023 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Bosch Climate 12000 BTU Duvar Tipi Split Klima 17.499 TL • Altus AL 800 Devir 5 Kg Çamaşır Makinesi 7.399 TL • Hoover Wifi 12 Programlı Bulaşık Makinesi 9.499 TL • Akel Tost Makinesi 1.179 TL • Altus AL 3 Programlı 13 Kişilik Bulaşık Makinesi 7.999 TL • Akel Termostatlı Saatli 32 L Midi Fırın 1.199 TL • Akel Ekonomik Termostatlı Gross Fırın 1.199 TL • Akel Elektrikli Ocak 599 TL • Akel Termostatlı Elektrikli Barbekü 549 TL • Akel Şişli Ocakbaşı Kapaklı Izgara 849 TL • Akel 45 L Midi Fırın 1.659 TL

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