7 Ekim 2023 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Slazanger Tam Fermuarlı Kadın / Erkek Polar Üst 219 TL • Kadın Kol Çantası 159 TL • Kadın Cüzdan 79,95 TL • Kadın Omuz Çantası 119 TL • Penti Daima 50 Den Külotlu Çorap 57,95 TL • Penti Daima 50 Den Pantolon Çorabı 27,95 TL • 2'li Penti Daima 15 Den Pantolon Çorabı 23,95 TL • Penti Daima 15 Den Külotlu Çorap 32,95 TL • Everest Dijital Yazı Tahtası 99,95 TL • Mikado MN-519 Retro Wireless Speaker 249 TL • Asonic AS-04 Bluetooth Hoparlör 199 TL • Asonic Siyah TWS Kulaklık 199 TL • Fakir Mia Baskül 339 TL • 3'lü Seowood Ahşap Raf 149 TL • Seowood Ahşap Ayakkabılık 99,95 TL • Minisan SR 2600 Infrared Isıtıcı 399 TL • Minisan DP 1200 Q Quartz Isıtıcı 299 TL • Yuvarlak Kokusuz Küllük 9,99 TL • Kovalı Oyun Hamuru Setleri 39,95 TL • 1000 Parça Puzzle 59,95 TL • Mini Kamyon 49,95 TL • Gokidy Yelpaze Köpük 29,95 TL • Gokidy Tamir Seti Kartela 59,95 TL • Gokidy Hamburger Seti Kartela 69,95 TL • Nerf Elite 2.0 ACE 119 TL • Pilsan Eğlenceli Dalmaçyalılar 249 TL • ERPA Oyuncak Dinazor Çeşitleri 99,95 TL 25 TL üzeri alışverişlerde; • Colgate Optic White Diş Macunu 35 TL • 1+1 Colgate Super Flexi Black Diş Fırçası 35 TL • Privacy Kadın / Erkek Deodorant 50 TL • 6'lı Şölen Ozma Ogopogo Çilekli Kek 19 TL • Ülker Sütlü / Bitter Çikolata 48 TL