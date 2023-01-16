  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
4
60 ton fındık yüzleri güldürdü! Tüm köy umreye böyle gitti

2023-01-16 10:18:42
60 ton fındık yüzleri güldürdü! Tüm köy umreye böyle gitti

Bursa'da bu yıl 60 ton fındık üretimi yapan köylüler topluca kutsal topraklara gitti.

#1
Foto - 60 ton fındık yüzleri güldürdü! Tüm köy umreye böyle gitti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi'nde fındık üretmeyi başaran Kurşunlu köyü sakinleri bu yıl fındıkları iyi para edince toplu halde umreye gitti.

#2
Foto - 60 ton fındık yüzleri güldürdü! Tüm köy umreye böyle gitti

Köyün ileri gelenlerinin 1990 yılında Karadeniz bölgesine yaptığı ziyarette gördükleri fındık bahçelerini köylerinde üretmeyi başaran köylüler, bu yıl 60 ton fındık üretimi yaptı. Bu yıl fındıklarını 45 liradan satan köylüler fındıktan iyi para kazanınca hem ibadet hem de şükür duası yapmak için toplu halde umreye gitti. İlk kafile 15 kişi kutsal topraklara giderken, ikinci kafilede ise 30 kişi gitti. Ayrıca köyden 100 kişi de bu yıl hac kurasına yazıldı.

#3
Foto - 60 ton fındık yüzleri güldürdü! Tüm köy umreye böyle gitti

Bu yıl bereketli bir sezon geçirdiklerini ifade eden Kurşunlu köyü Muhtarı Bilal Bayırlı, "Köy olarak Bursa'da fındık üretmeyi başardık. Bu yıl 60 ton fındık hasadı yaptık. Fındıkları kilosunu 45 liradan sattık. Köy olarak 45 kişi umreye gitti. 100 kişi de hac kurasına yazıldı. İnşallah önümüzdeki sezon da bereketli geçer" dedi.

Aracı olan olmayan herkesi ilgilendiriyor! Otomobil devi fiyatları yüzde 20 indiriyor!
Otomotiv

Aracı olan olmayan herkesi ilgilendiriyor! Otomobil devi fiyatları yüzde 20 indiriyor!

Tesla, ABD ve Avrupa'daki satışlarında indirime gitti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da geçtiğimiz gün Tesla'nın Türkiye pazarın..
Büyük şirket iflas etti! Türk işçiler ne yapacağını şaşırdı
Ekonomi

Büyük şirket iflas etti! Türk işçiler ne yapacağını şaşırdı

Almanya'nın ünlü jant şirketi Borbet'in iflas etmesinin ardından mağdur olan Türk işçilerin eylemleri devam ediyor.
Soğuklar bastırdı talep karşılanamadı! 5 kentte doğal gaz kesintisi yaptılar
Dünya

Soğuklar bastırdı talep karşılanamadı! 5 kentte doğal gaz kesintisi yaptılar

Dünyanın en büyük ikinci doğal gaz rezervine sahip ülkesi olan İran'da şebekelerdeki basıncın düşmesi nedeniyle Rezevi Horasan eyaletindeki ..
Mobilya’nın yüzde 80’inde fiyatları sabitledik
Ekonomi

Mobilya’nın yüzde 80’inde fiyatları sabitledik

Modoko Başkanı Koray Çalışkan, mobilyanın yüzde 80’inde fiyatları sabitlediklerini bildirdi.
Karşı çıktılar! O ülkede Rusya anketi
Dünya

Karşı çıktılar! O ülkede Rusya anketi

Macaristan'da hükümetin düzenlediği ankete katılanların yüzde 97'sinin Avrupa Birliğinin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara karşı olduğu bildi..
Türkiye'deki operasyon böyle engellenmiş! MİT MOSSAD ile resmen oynamış
Aktüel

Türkiye'deki operasyon böyle engellenmiş! MİT MOSSAD ile resmen oynamış

Al Jazeera televizyonu, İsrail Ulusal İstihbaratı MOSSAD'ın 2021-2022 yıllarında Türkiye'de başarısız olan son operasyonuyla ilgili çarpıcı ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23