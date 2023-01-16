60 ton fındık yüzleri güldürdü! Tüm köy umreye böyle gitti

Köyün ileri gelenlerinin 1990 yılında Karadeniz bölgesine yaptığı ziyarette gördükleri fındık bahçelerini köylerinde üretmeyi başaran köylüler, bu yıl 60 ton fındık üretimi yaptı. Bu yıl fındıklarını 45 liradan satan köylüler fındıktan iyi para kazanınca hem ibadet hem de şükür duası yapmak için toplu halde umreye gitti. İlk kafile 15 kişi kutsal topraklara giderken, ikinci kafilede ise 30 kişi gitti. Ayrıca köyden 100 kişi de bu yıl hac kurasına yazıldı.