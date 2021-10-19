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60 şüpheli için şafak operasyonu yapıldı

2021-10-19 08:16:36
60 şüpheli için şafak operasyonu yapıldı

Adana'da, çeşitli suçlardan aranan hükümlülere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

#1
Foto - İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

#2
Foto - Bu kapsamda haklarında yakalama kararı verilen 90 kişinin adreslerine baskın düzenlendi.

Bu kapsamda haklarında yakalama kararı verilen 90 kişinin adreslerine baskın düzenlendi.

#3
Foto - Yakalanan bazı kişiler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Yakalanan bazı kişiler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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