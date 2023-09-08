6. yüzyıldan kalma nadir bir hazineyi buldu! 'Yüzyılın Buluşu' diyerek duyurdular

AĞIRLIĞI 100 GRAMDAN FAZLA: ROMA İMPARATORLUĞUNUN YIKILIŞINA KADAR UZANIYOR Ağırlığı 100 gramdan biraz fazla olan mücevherlerin MS 500'den kalma olduğu tespit edildi. Bunların bir kısmı Roma İmparatorluğu'nun yıkılışına kadar uzanıyordu. Stavanger Üniversitesi Arkeoloji Müzesi'ndan Doçent Hakon Reiersen, düz, ince, tek taraflı altın madalyonların MS 500 civarından kalma olduğunu söyledi. Bu da hazinenin Norveç'te 'Göç Dönemi' olarak ve Batı Roma İmparatorluğu'nun MS 476'da nihai çöküşüne yol açan büyük ölçekli göçlerin damgasını vurduğu bir döneme ait olduğunu gösteriyor. Reiersen kolye uçları ve altın incilerin dönemin yetenekli kuyumcuları tarafından yapıldığını ve sadece üst düzey, güçlü isimlerin taktığını söyledi. Norveç'te 19. yüzyıldan bu yana benzer bir keşif yapılmadığını belirten Reiersen bunun çok sıra dışı bir keşif olduğunu sözlerine ekledi.