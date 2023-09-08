2023-09-08 12:53:20 6. yüzyıldan kalma nadir bir hazineyi buldu! 'Yüzyılın Buluşu' diyerek duyurdular
Doktorlarının yürüyüş yapmasını önerdiği Norveçli bir adam metal dedektörü ile yürürken 'Yüzyılın Buluşu' olarak adlandırılan bir hazineyi buldu. Hazine Norveç'te büyük heyecana yol açtı, uzmanlar bulunan madalyonların 'benzersiz' olduğunu belirtiyor. Doktorları 51 yaşındaki Norveçli Erlend Bore'a sağlığı için oturduğu kanepesinden kalmasını ve sık sık yürüyüş yapmasını tavsiye etmişti. Yürüyüşlerini yeni bir hobi haline getirmek isteyen adam kendine bir metal dedektörü aldı ve hiç beklemediği bir şekilde 6. yüzyıldan kalma nadir bir hazineyi buldu.