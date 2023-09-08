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6. yüzyıldan kalma nadir bir hazineyi buldu! 'Yüzyılın Buluşu' diyerek duyurdular

2023-09-08 12:53:20
6. yüzyıldan kalma nadir bir hazineyi buldu! 'Yüzyılın Buluşu' diyerek duyurdular

Doktorlarının yürüyüş yapmasını önerdiği Norveçli bir adam metal dedektörü ile yürürken 'Yüzyılın Buluşu' olarak adlandırılan bir hazineyi buldu. Hazine Norveç'te büyük heyecana yol açtı, uzmanlar bulunan madalyonların 'benzersiz' olduğunu belirtiyor. Doktorları 51 yaşındaki Norveçli Erlend Bore'a sağlığı için oturduğu kanepesinden kalmasını ve sık sık yürüyüş yapmasını tavsiye etmişti. Yürüyüşlerini yeni bir hobi haline getirmek isteyen adam kendine bir metal dedektörü aldı ve hiç beklemediği bir şekilde 6. yüzyıldan kalma nadir bir hazineyi buldu.

#1
Foto - 6. yüzyıldan kalma nadir bir hazineyi buldu! 'Yüzyılın Buluşu' diyerek duyurdular

'YÜZYILIN BULUŞU' DİYEREK DUYURDULAR Stavanger Üniversitesi Arkeoloji Müzesi müdürü Ole Madsen hazineyi 'Norveç'te yüzyılın buluşu' olarak duyurdu. Ağustos ayı sonlarında Stavanger yakınlarındaki Rennesoey'deki bir tarlada yürüyüş yapan Bore, Metal Dedektörü sinyal vermeye başladığında eve gitmek üzereydi.

#2
Foto - 6. yüzyıldan kalma nadir bir hazineyi buldu! 'Yüzyılın Buluşu' diyerek duyurdular

ÇİKOLATA PARALARDAN BİRİ OLDUĞUNU SANDI Dedektöre takılan parlak nesneyi gördüğünde bunun ilk başta çikolata paralardan biri olduğunu düşündü ancak kazmaya başlayınca gözlerine inanamadı. Biraz daha kazdığında dokuz kolye, üç yüzük ve 10 altın inci daha çıkardı ve arkeologları aramaya karar verdi. Küçüklüğünde bir arkeolog olmak istediğini anlatan Bore keşfin kendisi için tam anlamıyla 'gerçek dışı' olduğunu söyledi.

#3
Foto - 6. yüzyıldan kalma nadir bir hazineyi buldu! 'Yüzyılın Buluşu' diyerek duyurdular

AĞIRLIĞI 100 GRAMDAN FAZLA: ROMA İMPARATORLUĞUNUN YIKILIŞINA KADAR UZANIYOR Ağırlığı 100 gramdan biraz fazla olan mücevherlerin MS 500'den kalma olduğu tespit edildi. Bunların bir kısmı Roma İmparatorluğu'nun yıkılışına kadar uzanıyordu. Stavanger Üniversitesi Arkeoloji Müzesi'ndan Doçent Hakon Reiersen, düz, ince, tek taraflı altın madalyonların MS 500 civarından kalma olduğunu söyledi. Bu da hazinenin Norveç'te 'Göç Dönemi' olarak ve Batı Roma İmparatorluğu'nun MS 476'da nihai çöküşüne yol açan büyük ölçekli göçlerin damgasını vurduğu bir döneme ait olduğunu gösteriyor. Reiersen kolye uçları ve altın incilerin dönemin yetenekli kuyumcuları tarafından yapıldığını ve sadece üst düzey, güçlü isimlerin taktığını söyledi. Norveç'te 19. yüzyıldan bu yana benzer bir keşif yapılmadığını belirten Reiersen bunun çok sıra dışı bir keşif olduğunu sözlerine ekledi.

#4
Foto - 6. yüzyıldan kalma nadir bir hazineyi buldu! 'Yüzyılın Buluşu' diyerek duyurdular

"BENZERSİZ" Arkeologlar, bulunan madalyonların üzerindeki tasarım nedeniyle benzersiz olduğunu söylüyor. Müzede çalışan Prof Sigmund Oehrl madalyonlarla ilgili yaptığı açıklamada "Tasarımda İskandinav tanrısı Odin oğlunun hasta atını tedavi ediyor. İskandinav mitolojisinde at sembolü hastalığı ve sıkıntıyı ama aynı zamanda iyileşmeyi ve yeni yaşam umudunu temsil ediyordu" dedi.

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