2023-06-10 01:38:23 6 yılda Mescid-i Haram'ın kopyasını yaptı
Mısırlı maket ustası, 6 yıllık çalışma sonucu Mescid-i Haram'ın birebir kopyasını yaptı.
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Mısırlı maket ustası, 6 yıllık çalışma sonucu Mescid-i Haram'ın birebir kopyasını yaptı.
Mısırlı maket ustası Masad Hamza, hac vazifesini yerine getirmek üzere bulunduğu Mekke'de gördüğü Çin menşeli bir Kabe maketinden etkilendi ve Müslümanların kıblesi olan Kabe-i Muazzama için daha güzel bir maket yapma düşüncesiyle ömrünün 6 yılını bu işe adadı.
Mısır'ın Port Said kentinde yaşayan Hamza, eseri tamamlamak için 5500 ahşap parçası kullanarak hiçbir detayı göz ardı etmedi.
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