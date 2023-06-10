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Dünya
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6 yılda Mescid-i Haram'ın kopyasını yaptı

2023-06-10 01:38:23
6 yılda Mescid-i Haram'ın kopyasını yaptı

Mısırlı maket ustası, 6 yıllık çalışma sonucu Mescid-i Haram'ın birebir kopyasını yaptı.

#1
Foto - 6 yılda Mescid-i Haram'ın kopyasını yaptı

Mısırlı maket ustası Masad Hamza, hac vazifesini yerine getirmek üzere bulunduğu Mekke'de gördüğü Çin menşeli bir Kabe maketinden etkilendi ve Müslümanların kıblesi olan Kabe-i Muazzama için daha güzel bir maket yapma düşüncesiyle ömrünün 6 yılını bu işe adadı.

#2
Foto - 6 yılda Mescid-i Haram'ın kopyasını yaptı

Mısır'ın Port Said kentinde yaşayan Hamza, eseri tamamlamak için 5500 ahşap parçası kullanarak hiçbir detayı göz ardı etmedi.

#3
Foto - 6 yılda Mescid-i Haram'ın kopyasını yaptı

#4
Foto - 6 yılda Mescid-i Haram'ın kopyasını yaptı

#5
Foto - 6 yılda Mescid-i Haram'ın kopyasını yaptı

#6
Foto - 6 yılda Mescid-i Haram'ın kopyasını yaptı

#7
Foto - 6 yılda Mescid-i Haram'ın kopyasını yaptı

#8
Foto - 6 yılda Mescid-i Haram'ın kopyasını yaptı

#9
Foto - 6 yılda Mescid-i Haram'ın kopyasını yaptı

#10
Foto - 6 yılda Mescid-i Haram'ın kopyasını yaptı

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