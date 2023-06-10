6 yılda Mescid-i Haram'ın kopyasını yaptı

Mısırlı maket ustası Masad Hamza, hac vazifesini yerine getirmek üzere bulunduğu Mekke'de gördüğü Çin menşeli bir Kabe maketinden etkilendi ve Müslümanların kıblesi olan Kabe-i Muazzama için daha güzel bir maket yapma düşüncesiyle ömrünün 6 yılını bu işe adadı.