6 saatlik hummalı çalışma... Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Flaş Gelişme!

Reaktör basınç kabının montajına ilişkin denetimler, reaktör basınç kabı üretici firması uzmanlarının yanı sıra, bağımsız bir denetim kuruluşu ve Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) uzmanlarından oluşan bir komisyon tarafından yapıldı. Nükleer güç santralinin en önemli ekipmanı olan reaktör basınç kabı, santralin işletme aşamasında gerekli olan çekirdeği de içinde barındırıyor. Nükleer tepkime ve ısı enerjisinin soğutucuya iletilmesi için çekirdeğin içine nükleer yakıt ve yapısal elemanlar konuluyor. 343,2 ton ağırlığında, dikey silindirik bir kap olan reaktör basınç kabının yüksekliği 11,45 metreyi, çapı ise 5,6 metreyi buluyor.