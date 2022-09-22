2022-09-22 13:05:53 6 saatlik hummalı çalışma... Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Flaş Gelişme!
Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), ana aşamalardan biri olan 2’nci güç ünitesinin reaktör basınç kabı kurulumu tamamlandı. Aralık 2021 sonunda deniz yoluyla Akkuyu NGS inşaat sahasına teslim edilen reaktör basınç kabı, kurulumdan önce bazı denetimlerden geçirildiği geçici ekipman depolama alanından kurulum sahasına taşındı. Reaktör kabı, Liebherr LR 13000 paletli vinç kullanılarak reaktör şaftındaki yerine monte edildi. Kurulum işlemleri, yaklaşık 6 saat sürdü.