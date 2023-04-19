  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
10
6 milyon memur ve emeklinin gözü bu zamda! Kritik tarih 1 Mayıs...

2023-04-19 07:54:35
6 milyon memur ve emeklinin gözü bu zamda! Kritik tarih 1 Mayıs...

Kamu işçilerinin zam pazarlığı sürerken 1 Mayıs öncesinde toplu sözleşme süresinin tamamlanması bekleniyor. Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranını belirleneceği 2024-2025 toplu sözleşme görüşmeleri de 1 Ağustos'ta başlayacak. Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak sözleşmelerin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

#1
Foto - 6 milyon memur ve emeklinin gözü bu zamda! Kritik tarih 1 Mayıs...

Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 yılı toplu iş sözleşmeleri görüşmesinde süreç devam ediyor.

#2
Foto - 6 milyon memur ve emeklinin gözü bu zamda! Kritik tarih 1 Mayıs...

İşçi ve işverenler önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya gelirken hükümet teklifini 12 bin lira taban ücret ve yılın ilk 6 ayında yüzde 40 zam olarak güncelledi.

#3
Foto - 6 milyon memur ve emeklinin gözü bu zamda! Kritik tarih 1 Mayıs...

Bir önceki teklif ise 11 bin 500 lira taban, ilk 6 ayda yüzde 30 zam yapılması yönündeydi. İşçi tarafı bu teklifi yetersiz buldu. İşçi tarafı taban aylığın 15 bin lira, ilk 6 ay yüzde 45 zam, yüzde 15 refah payı olmak üzere yüzde 60'lık zam isterken, teklifin bayramdan güncellenmesi bekleniyor.

#4
Foto - 6 milyon memur ve emeklinin gözü bu zamda! Kritik tarih 1 Mayıs...

Toplu sözleşme kamu işçilerinin yüzde 25'i 1 Ocak, kalanları için de 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak.

#5
Foto - 6 milyon memur ve emeklinin gözü bu zamda! Kritik tarih 1 Mayıs...

3500 LİRALIK SOSYAL YARDIM Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisine zammın yanı sıra bu yıl için aylık 2500 lira, gelecek yıl için de 3500 lira sosyal yardım talep ediyor.

#6
Foto - 6 milyon memur ve emeklinin gözü bu zamda! Kritik tarih 1 Mayıs...

Sendika üyesi olup aylık ya da ücretlerinden sendika aidatı kesilen kamu görevlileri için yapılmakta olan toplu sözleşme ikramiyesi yılda 4 defa üç ayda bir veriliyor.

#7
Foto - 6 milyon memur ve emeklinin gözü bu zamda! Kritik tarih 1 Mayıs...

Ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında ödeme yapılıyor. Toplu sözleşme ikramiyesinin verilmesindeki amaç sendika üyesi olan kamu görevlilerinden kesilen toplu sözleşme ikramiyelerinin işveren tarafından kesilmesi olup bu yıl için ödenen tutar 400 liraya çıktı.

#8
Foto - 6 milyon memur ve emeklinin gözü bu zamda! Kritik tarih 1 Mayıs...

Kamu işçilerine toplu sözleşme ikramiyesi konusunda taraflar uzlaşmaya vardı.

#9
Foto - 6 milyon memur ve emeklinin gözü bu zamda! Kritik tarih 1 Mayıs...

Gelir vergisi yükünü hafifletmeye yönelik olarak ücretlerdeki gelir vergisinin yüzde 15'i aşması halinde aşan kısım işveren tarafından karşılanması da talep listesinde yer alıyor.

Hulki Cevizoğlu'ndan CHP'li gençlere: Kılıçdaroğlu PKK derse...
Gündem

Hulki Cevizoğlu'ndan CHP'li gençlere: Kılıçdaroğlu PKK derse...

AK Parti İstanbul milletvekili adayı gazeteci Hulki Cevizoğlu, terör örgütü PKK üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirip CHP'li gençlere ça..
Bilgisizce konuşan Kılıçdaroğlu'ndan 'Bayraktar' çıkışı: Türkiye için büyük risk
Gündem

Bilgisizce konuşan Kılıçdaroğlu'ndan 'Bayraktar' çıkışı: Türkiye için büyük risk

7'li masanın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, savunma sanayi alanında çalışan Baykar gibi firmaların Türkiye için büyük risk olduğunu söyle..
Heyecan veren gelişmeyi Selçuk Bayraktar duyurdu
Teknoloji

Heyecan veren gelişmeyi Selçuk Bayraktar duyurdu

Türkiye'nin yerli milli sanayi atılımları hız kesmeden devam ediyor. Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın..
Kaftancıoğlu 'aptal şizofreni' dediği İmamoğlu için 'seçimleri kazanır' diyemedi
Siyaset

Kaftancıoğlu 'aptal şizofreni' dediği İmamoğlu için 'seçimleri kazanır' diyemedi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, aptal şizofren ifadelerini kullandığı Ekrem İmamoğlu ile ilgili Fatih Altaylı'nın yönelttiği sor..
Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na Özlem Zengin ve Derya Yanık soruşturması!
Gündem

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na Özlem Zengin ve Derya Yanık soruşturması!

Sakarya Üniversitesi, Özlem Zengin ve Derya Yanık hakkında Twitter hesabından eleştiride bulunan Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşt..
Seçim ayarlı
Aktüel

Seçim ayarlı "zam" oyunu mu? Tonlarca buğdaya neler yapmışlar neler

Ticaret Bakanlığı, Polatlı ilçesinde 50 ton buğdayın boş araziye dökülmesiyle ilgili soruşturma başlattı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23