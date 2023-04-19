2023-04-19 07:54:35 6 milyon memur ve emeklinin gözü bu zamda! Kritik tarih 1 Mayıs...
Kamu işçilerinin zam pazarlığı sürerken 1 Mayıs öncesinde toplu sözleşme süresinin tamamlanması bekleniyor. Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranını belirleneceği 2024-2025 toplu sözleşme görüşmeleri de 1 Ağustos'ta başlayacak. Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak sözleşmelerin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.