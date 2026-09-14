Fatih Terim'den Florya'yı ayağa kaldıracak Osimhen ilanı: 'Her an her dakika uyar' diyerek duyurdu!
Fatih Terim'den ilginç bir Osimhen yorumu geldi...
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Fatih Terim'den ilginç bir Osimhen yorumu geldi...
Fatih Terim, Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nijeryalı golcünün her dönemde ihtiyaç duyulacak bir oyuncu olduğunu söyleyen Terim, "Her Galatasaray'a isterdim" dedi.
Fatih Terim, YouTube kanalında kendisine yöneltilen Victor Osimhen sorusuna net bir yanıt verdi.
Tecrübeli teknik adam, yıldız golcinin yalnızca bugünkü Galatasaray için değil, sarı-kırmızılı takımın her döneminde fark yaratabilecek bir oyuncu olduğunu söyledi.
Terim'e, "Victor Osimhen'i özellikle hangi Galatasaray'ınıza isterdiniz?" sorusu yöneltildi.
Yanıtında belirli bir dönemi seçmeyen Terim, "Victor Osimhen gibi bir oyuncu her Galatasaray'a uyar.
'Ya şu gün olsaydı' değil, her dakika ihtiyaç duyulan bir oyuncu olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.
Osimhen'e yönelik övgüsünü sürdüren Fatih Terim, cevabını "Her Galatasaray'a isterdim" sözleriyle tamamladı. Öte yandan Fatih Terim'in adı sıklıkla Galatasaray'la anılmaya devam ediyor.
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