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Fatih Terim'den Florya'yı ayağa kaldıracak Osimhen ilanı: 'Her an her dakika uyar' diyerek duyurdu!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Fatih Terim'den Florya'yı ayağa kaldıracak Osimhen ilanı: 'Her an her dakika uyar' diyerek duyurdu!

Fatih Terim'den ilginç bir Osimhen yorumu geldi...

#1
Foto - Fatih Terim'den Florya'yı ayağa kaldıracak Osimhen ilanı: 'Her an her dakika uyar' diyerek duyurdu!

Fatih Terim, Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nijeryalı golcünün her dönemde ihtiyaç duyulacak bir oyuncu olduğunu söyleyen Terim, "Her Galatasaray'a isterdim" dedi.

#2
Foto - Fatih Terim'den Florya'yı ayağa kaldıracak Osimhen ilanı: 'Her an her dakika uyar' diyerek duyurdu!

Fatih Terim, YouTube kanalında kendisine yöneltilen Victor Osimhen sorusuna net bir yanıt verdi.

#3
Foto - Fatih Terim'den Florya'yı ayağa kaldıracak Osimhen ilanı: 'Her an her dakika uyar' diyerek duyurdu!

Tecrübeli teknik adam, yıldız golcinin yalnızca bugünkü Galatasaray için değil, sarı-kırmızılı takımın her döneminde fark yaratabilecek bir oyuncu olduğunu söyledi.

#4
Foto - Fatih Terim'den Florya'yı ayağa kaldıracak Osimhen ilanı: 'Her an her dakika uyar' diyerek duyurdu!

Terim'e, "Victor Osimhen'i özellikle hangi Galatasaray'ınıza isterdiniz?" sorusu yöneltildi.

#5
Foto - Fatih Terim'den Florya'yı ayağa kaldıracak Osimhen ilanı: 'Her an her dakika uyar' diyerek duyurdu!

Yanıtında belirli bir dönemi seçmeyen Terim, "Victor Osimhen gibi bir oyuncu her Galatasaray'a uyar.

#6
Foto - Fatih Terim'den Florya'yı ayağa kaldıracak Osimhen ilanı: 'Her an her dakika uyar' diyerek duyurdu!

'Ya şu gün olsaydı' değil, her dakika ihtiyaç duyulan bir oyuncu olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Fatih Terim'den Florya'yı ayağa kaldıracak Osimhen ilanı: 'Her an her dakika uyar' diyerek duyurdu!

Osimhen'e yönelik övgüsünü sürdüren Fatih Terim, cevabını "Her Galatasaray'a isterdim" sözleriyle tamamladı. Öte yandan Fatih Terim'in adı sıklıkla Galatasaray'la anılmaya devam ediyor.

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