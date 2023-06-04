6 inekle başladı sayıyı 12.5 kat artırdı

Hayvan sayısını yükselten Ceylan, devlet destekleri sayesinde de tarımla da uğraşmaya başladı. Genç çiftçi Yunuscan Ceylan, 2017 yılında faydalandığı proje çerçevesinde 6 hibe inek aldığını belirtti. Hayvan sayısını 75’e kadar yükselttiklerini ifade eden Ceylan, “Kurbanlık hayvan da yetiştiriyoruz, onun yanında buzağı üretimi de var. Bunun yanında peynir, süt ve tereyağı da yapmamız bize ek bir katkı sağlıyor” diye konuştu.