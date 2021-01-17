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6 ayaklı doğan kuzu görenleri şaşırtıyor

2021-01-17 10:28:47
6 ayaklı doğan kuzu görenleri şaşırtıyor

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 6 ayaklı doğan kuzu görenlerin ilgisini çekiyor.

#1
Foto - Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Düzova Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Maksut Bulut'a ait koyunlardan biri, ikisi boyun kısmında 6 ayaklı kuzu doğurdu.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Düzova Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Maksut Bulut'a ait koyunlardan biri, ikisi boyun kısmında 6 ayaklı kuzu doğurdu.

#2
Foto - Maksut Bulut, yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 gün önce sağlıklı bir şekilde doğan kuzunun 6 ayağının olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirtti.

Maksut Bulut, yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 gün önce sağlıklı bir şekilde doğan kuzunun 6 ayağının olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirtti.

#3
Foto -

"Daha önce memleketimizde böyle bir şey görmedik.

#4
Foto - Babamıza, dedemize sorduk, 6 ayaklı olarak doğan bir kuzu görmemişler.

Babamıza, dedemize sorduk, 6 ayaklı olarak doğan bir kuzu görmemişler.

#5
Foto - Allah'ın takdiri, ne diyebiliriz. Doğum esnasında ters dünyaya geldi, ancak sağlığında her hangi bir sıkıntı yok, sütünü içiyor.

Allah'ın takdiri, ne diyebiliriz. Doğum esnasında ters dünyaya geldi, ancak sağlığında her hangi bir sıkıntı yok, sütünü içiyor.

#6
Foto - Diğer kuzularla birlikte koşup eğleniyor. Onlardan tek farkı sadece 6 ayaklı olması.

Diğer kuzularla birlikte koşup eğleniyor. Onlardan tek farkı sadece 6 ayaklı olması."

#7
Foto - Bulut, kuzuyu veterinere de gösterdiklerini şuan için gayet sağlıklı olduğunu belirttiklerini sözlerine ekledi.

Bulut, kuzuyu veterinere de gösterdiklerini şuan için gayet sağlıklı olduğunu belirttiklerini sözlerine ekledi.

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