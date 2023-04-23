56 yıldır bıkmadan usanmadan bu işi yapıyor

En büyük şikayetinin usta sayısının giderek azalması ve çırak yetişmemesi olduğunu anlatan İçel, şu ifadeleri kullandı: "Meslek çok kıymetli, el işçiliği de bir o kadar değerli. Türkiye'nin el işçiliği de İtalya düzeyinde diyebilirim. Ancak eskiye kıyasla bu meslekte çırak yetişmiyor. Usta sayısı da giderek azalıyor. Gençler, atölyelere girmek istemiyor. Bu nedenle aslında bizler bu tür mesleklerin son neferleriyiz. Ben belki 1-2 yıl daha bu işi yapabilirim ama bizden sonra da mesleğin devam etmesi için çırak yetişmesi çok önemli."