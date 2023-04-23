56 yıldır bıkmadan usanmadan bu işi yapıyor

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) tarafından 2020'de "Yılın Ahisi" seçilen İçel, çalışmaya, üretmeye alıştığını, evde oturamadığını ve bu nedenle pazar günleri bile çalıştığını söyledi. İçel, tamamen el işçiliğine dayalı olarak 4 ayda 160'a yakın sandalye iskeleti üretebildiğini belirtti. Marangoz ustası İçel, yaptığı işin inceliklerini şu sözlerle anlattı: "Bana gelen keresteleri yapacağımız ürüne göre kesiyorum. Kalıpla çizip, frezede (kesici takım) tıraşlıyorum, ardından zımpara yapıyorum. El işçiliğinin inceliği de zaten zımpara tezgahında başlıyor. Hazırlayacağım ürünün kabasını makinede alıp zımpara tezgahında temizledikten sonra tutkallayarak iskeleti hazırlamaya başlıyorum. Önce kasnağı (tahtadan yapılmış çember) yapıyorum. Kasnaktan sonra sandalyenin sırtı ile kollarını takarak, iskeleti ortaya çıkarmış oluyorum."