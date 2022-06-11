Acı veren görüntü! 5,5 ton karpuz heba oldu

İlhan Aras ise, “Yağmur başladı yukarıdan bir hengame geldi. Hiçbir şey anlamadık. Saniyeler bile sürmedi. Karpuzlarımız caddelerde geziyor. İnsan boyunda su geldi. Su tezgahı aldı yürüdü. Bu işin sonu kötü. 5 buçuk ton karpuza yazık oldu. Bizim zararımız büyük. Dükkanların da içi su dolu” ifadelerini kullandı.