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Acı veren görüntü! 5,5 ton karpuz heba oldu

2022-06-11 18:56:36
Acı veren görüntü! 5,5 ton karpuz heba oldu

Ankara'nın Mamak ilçesinde etkili olan sağanak sonrası suya kapılan 5,5 ton karpuz heba oldu.

#1
Foto - Ankara’da etkili yağıştan ötürü meydana gelen sel, karpuz satan seyyar satıcıların mallarını da beraberinde götürdü. Suya kapılan 5 buçuk ton karpuz heba olurken, satıcılar sel sularından son anda kurtuldu.

Ankara’da etkili yağıştan ötürü meydana gelen sel, karpuz satan seyyar satıcıların mallarını da beraberinde götürdü. Suya kapılan 5 buçuk ton karpuz heba olurken, satıcılar sel sularından son anda kurtuldu.

#2
Foto - Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Şemsettin Günaltay Caddesi’nde kamyon kasasında karpuz satan Resul Çeker ve İlhan Aras, aniden bastıran sele karşı hazırlıksız yakalandı. Aras ve Çeker’in kamyonlarında bulunan yaklaşık 5 buçuk ton karpuz sele kapılarak heba oldu.

Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Şemsettin Günaltay Caddesi’nde kamyon kasasında karpuz satan Resul Çeker ve İlhan Aras, aniden bastıran sele karşı hazırlıksız yakalandı. Aras ve Çeker’in kamyonlarında bulunan yaklaşık 5 buçuk ton karpuz sele kapılarak heba oldu.

#3
Foto - Suya kapılmaktan son anda kurtulan Aras ve Çeker ise 30 bin lira zararları olduklarını söyledi.

Suya kapılmaktan son anda kurtulan Aras ve Çeker ise 30 bin lira zararları olduklarını söyledi.

#4
Foto - Olay anını anlatan Resul Çeker, “Ortağımla buraya karpuz indirmiştik. Birden bir yağmur yağmaya başladı. 10 dakika sonra insan boyunda sel geldi. Kamyonla önüne set çekelim dedik. Koca kamyonu sel geri attı. Yukarıdan baktım, su seviyesi yükselince arabayı çektik. Bütün karpuzlarımız döküldü. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bazı insanlarımız yardım etti ama yapabileceğimiz hiçbir şeyimiz yoktu, bakakaldık. 5 buçuk ton karpuz indirmiştik. 30 bin liraya yakın zararımız var” dedi.

Olay anını anlatan Resul Çeker, “Ortağımla buraya karpuz indirmiştik. Birden bir yağmur yağmaya başladı. 10 dakika sonra insan boyunda sel geldi. Kamyonla önüne set çekelim dedik. Koca kamyonu sel geri attı. Yukarıdan baktım, su seviyesi yükselince arabayı çektik. Bütün karpuzlarımız döküldü. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bazı insanlarımız yardım etti ama yapabileceğimiz hiçbir şeyimiz yoktu, bakakaldık. 5 buçuk ton karpuz indirmiştik. 30 bin liraya yakın zararımız var” dedi.

#5
Foto - İlhan Aras ise, “Yağmur başladı yukarıdan bir hengame geldi. Hiçbir şey anlamadık. Saniyeler bile sürmedi. Karpuzlarımız caddelerde geziyor. İnsan boyunda su geldi. Su tezgahı aldı yürüdü. Bu işin sonu kötü. 5 buçuk ton karpuza yazık oldu. Bizim zararımız büyük. Dükkanların da içi su dolu” ifadelerini kullandı.

İlhan Aras ise, “Yağmur başladı yukarıdan bir hengame geldi. Hiçbir şey anlamadık. Saniyeler bile sürmedi. Karpuzlarımız caddelerde geziyor. İnsan boyunda su geldi. Su tezgahı aldı yürüdü. Bu işin sonu kötü. 5 buçuk ton karpuza yazık oldu. Bizim zararımız büyük. Dükkanların da içi su dolu” ifadelerini kullandı.

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