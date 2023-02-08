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55 saat sonra gelen sevinç! Genç kız enkazdan böyle kurtuldu

2023-02-08 18:20:51
55 saat sonra gelen sevinç! Genç kız enkazdan böyle kurtuldu

Adıyaman'da 27 yaşındaki genç kız, 55 saatin ardından kurtarıldı.

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Foto - 55 saat sonra gelen sevinç! Genç kız enkazdan böyle kurtuldu

Adıyaman'da deprem nedeniyle yıkılan Yaşamkent Sitesi'nin enkazında kalan 27 yaşındaki Gizem Nur Özkan 55 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

#2
Foto - 55 saat sonra gelen sevinç! Genç kız enkazdan böyle kurtuldu

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da Yaşamkent Sitesi'nde yıkılan binadan 27 yaşındaki Gizem Nur Özkan Siirt Belediyesi zabıta ekipleri ve Kömür İşletmeleri ekiplerinin çalışmalarıyla 55 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Yaralı olarak çıkarılan Gizem Nur Özkan tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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