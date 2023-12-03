2023-12-03 11:45:02 540 yıllık gizem çözülüyor! Kuledeki Prensler gerçeği böyle gün yüzüne çıktı
Takvimler 1483 yılını gösterirken İngiltere'nin henüz çocuk yaştaki yeni kralı 5'inci Edward ve York Dükü kardeşi Richard, Londra Kulesi'nin kapısından içeri adım attı. O günden sonra kardeşleri bir daha gören olmadı. Sonraki yüzyıllar boyunca kardeşlerin başına gelenlerle ilgili olarak amcaları 3'üncü Richard suçlandı. Peki çocukların başına gerçekte ne gelmişti? Bir tarih dedektifi tam 540 yıl önce yaşanan bu olayı aydınlatmak için yola çıktı ve çok ilginç sonuçlara ulaştı. İşte ayrıntılar...