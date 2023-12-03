540 yıllık gizem çözülüyor! Kuledeki Prensler gerçeği böyle gün yüzüne çıktı

"4'ÜNCÜ EDWARD'IN ÇOCUKLARINA NE OLDU?" Richard'ı Arama Projesi kapsamında Kral 3'üncü Richard'la ilgili delil odaklı araştırmalara ve analizlere ağırlık verildi. Bu sayede elde edilecek yeni bilgiler sayesinde akademik toplum ve tarihçilerin yeni keşifler yapmasının kapısı aralanacaktı. 3'üncü Richard'ın kemikleri 26 Mart 2015'te yeniden toprağa verildi. Törenin ardından yapılan bir televizyon programına konuşan yazar Philippa Langley, "Sırada ne var?" sorusuna, "Şimdi yanıtlanması gereken soru şu: 4'üncü Edward'ın çocuklarına yani 5'inci Edward'a ve kardeşi Richard'a ne oldu?" cevabını veriyordu. Langley, Richard'ı Arama Projesi'nin lideriydi ve Kral'ın kemiklerini bulduğu gibi, Londra Kulesi'ndeki prenslerin akıbetini de açığa çıkarmaya kararlıydı. Doğru soruları sorduğu takdirde küçük bir detayın bile büyük bir keşfin anahtarı olabileceğini düşünüyor, ilk bakışta önemsiz görünen bir keşfin, tarihin en eski gizemlerinden birini aydınlatabileceğine inanıyordu. 3'üncü Richard'ın hayatı ve tahtta geçirdiği dönem, İngiltere tarihinin en tartışmalı zamanlarının başında geliyor. 3'üncü Richard William Shakespeare'in ünlü oyununun yanı sıra George R. R. Martin'in 'Game of Thrones' romanlarına da ilham oldu.