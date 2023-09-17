53 yıldır böylesi görülmedi! Az önce duyurdular! Hayatımızı mahvetti

EGE BÖLGESİ Marmara Bölgesinin yanı sıra Ege Bölgesinde mevsim normallerinde seyreden iller Manisa Akhisar ile Güney Ege kesimi olurken, diğer kesimlerde ise mevsim normallerinin üstünde bir hava görüldü. Ağustos ayı kapsamında bölgede uzun yıllardır sıcaklık ortalaması 26,5 derecelerdeyken, bu yılın ağustos ayında ise 28 derece olarak ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık 11,6 derece olarak Kütahya Simav'da, en yüksek sıcaklık ise 43,8 derece olarak Kütahya Gediz'de yaşandı. AKDENİZ BÖLGESİ Akdeniz Bölgesinde, mevsim normallerinde seyreden yerler, Dalaman, Fethiye, Antalya, Anamur, Hatay, Finike, Kaş, Köyceğiz, Korkuteli, Elmalı, Manavgat, Gazipaşa çevreleri olurken, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklıkları yaşandı. Uzun yıllardır bölgedeki ağustos ayı sıcaklık ortalamaları 27,4 derece iken, 2023 senesinin ağustos ayında bu ortalamalar 28,9 dereceye kadar çıktı. Bölgenin en düşük sıcaklığı ise Kahramanmaraş Göksun’da 8 derece, en yüksek sıcaklık ise Adana Kozan’da 48,4 dereceleri gördü.