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53 yıldır böylesi görülmedi! Az önce duyurdular! Hayatımızı mahvetti

2023-09-17 14:16:46
53 yıldır böylesi görülmedi! Az önce duyurdular! Hayatımızı mahvetti

Meteorolojiden az önce yeni bir uyarı geldi! 53 senedir böylesi görülmedi… El Nino belası hayatımızı resmen mahvetti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı veriler kapsamında geçen ayın ortalama sıcaklıkları görenleri şaşkına çevirdi. İşte meteorolojinin yeni uyarıları… Meteoroloji geçtiğimiz ayın sıcaklık verileri ile duyanları şaşkına çevirdi. Ortalama sıcaklıklar, Bandırma, Akhisar, Güney Ege, Dalaman, Fethiye, Antalya, Anamur, Hatay, Finike, Kaş, Köyceğiz, Korkuteli, Elmalı, Manavgat, Gazipaşa, Zonguldak, İnebolu, Cide, Boyabat, Tunceli, Hakkari, Ahlat, Birecik çevrelerinde mevsim normallerinde iken ülkenin diğer kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı veriler kapsamında 1991-2020 seneleri arasında ortalama sıcaklık 25,1 olarak kaydedilirken bu yıl ağustos ayı sıcaklıkları 2 derece artarak 27,1 olarak kaydedildi. Bu veriler kapsamında, 2023 yılının ağustos sıcakları, 2010 senesinin ağustos ölçümlerinden sonra, 1971-2023 yılları arasını kapsayan son 53 yılın en sıcak ikinci ağustos ayı olarak kaydedildi. Ülkemizde bu sene ağustos ayının en düşük sıcaklığı 4,9 derece ile Kangal ve Ardahan’da ölçülürken, en yüksek sıcaklık ise 49,5 ile Eskişehir Sarıcakaya’da meydana geldi.

#1
Foto - 53 yıldır böylesi görülmedi! Az önce duyurdular! Hayatımızı mahvetti

BÖLGE BÖLGE SICAKLIK DEĞERLERİ MARMARA BÖLGESİ Ağustos ayında ülkede mevsim normallerinde seyredilen sıcaklık Marmara Bölgesi’nde bulunan İstanbul Sarıyer ile Balıkesir Bandırma’da meydana gelirken, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Uzun yıllardır bölgedeki sıcaklık değerleri 24,6 iken, bu sene ağustos ayı 26,4 derecelere kadar çıktı. Kocaeli’nde en düşük sıcaklık meydana gelirken değerler 12,7’yi gösterdi. En yüksek sıcaklık ise 40,5 derece ile Edirne Uzunköprü’de meydana geldi.

#2
Foto - 53 yıldır böylesi görülmedi! Az önce duyurdular! Hayatımızı mahvetti

EGE BÖLGESİ Marmara Bölgesinin yanı sıra Ege Bölgesinde mevsim normallerinde seyreden iller Manisa Akhisar ile Güney Ege kesimi olurken, diğer kesimlerde ise mevsim normallerinin üstünde bir hava görüldü. Ağustos ayı kapsamında bölgede uzun yıllardır sıcaklık ortalaması 26,5 derecelerdeyken, bu yılın ağustos ayında ise 28 derece olarak ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık 11,6 derece olarak Kütahya Simav'da, en yüksek sıcaklık ise 43,8 derece olarak Kütahya Gediz'de yaşandı. AKDENİZ BÖLGESİ Akdeniz Bölgesinde, mevsim normallerinde seyreden yerler, Dalaman, Fethiye, Antalya, Anamur, Hatay, Finike, Kaş, Köyceğiz, Korkuteli, Elmalı, Manavgat, Gazipaşa çevreleri olurken, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklıkları yaşandı. Uzun yıllardır bölgedeki ağustos ayı sıcaklık ortalamaları 27,4 derece iken, 2023 senesinin ağustos ayında bu ortalamalar 28,9 dereceye kadar çıktı. Bölgenin en düşük sıcaklığı ise Kahramanmaraş Göksun’da 8 derece, en yüksek sıcaklık ise Adana Kozan’da 48,4 dereceleri gördü.

#3
Foto - 53 yıldır böylesi görülmedi! Az önce duyurdular! Hayatımızı mahvetti

İÇ ANADOLU BÖLGESİ İç Anadolu Bölgesinde ağustos ayı uzun yıllardır ortalama sıcaklık olarak 22,7 derecelerde iken, 2023 senesinin Ağustos ayında 25,8 derece olarak kayıtlara geçti. Bu veriler son 53 yılın en sıcak ağustos ayı olarak kaydedildi. Bölgede en düşük sıcaklık 4,9 dereceyle Sivas Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 43,6 derece ile Konya Cihanbeyli'de ölçüldü. KARADENİZ BÖLGESİ Uzun yıllardır Karadeniz Bölgesinde ağustos ayı sıcaklıkları ortalama 23 derece olarak kaydedilirken bu yıl ağustos ayı ise 25,2 derece olarak kaydedildi.

#4
Foto - 53 yıldır böylesi görülmedi! Az önce duyurdular! Hayatımızı mahvetti

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ Doğu Anadolu Bölgesinde mevsim normallerinde seyreden yerler, Tunceli, Hakkari, Ahlat olurken, diğer bölgeler ise mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Uzun yıllardır ağustos ayı sıcaklıkları 23,4 derece olarak giderken, bu yılın ağustos ayında ise 25,2 olarak kaydedildi. Öte yandan en düşük sıcaklık Ardahan’da 4,9 olurken en yüksek sıcaklık ise Palu’da 43,3 derece olarak kaydedildi. GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ Bu bölgede ağustos sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği yerler Şanlıurfa Birecik olurken, diğer kesimler ise mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Bölgede uzun yıllardır ağustos ayının ortalama sıcaklık değerleri 30,7 derece iken bu yılın ağustos ayında ise 32,6 derece olarak ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık 16,8 derece ile Birecik'te, en yüksek sıcaklık 48,6 derece olarak Cizre'de kayıtlara geçti.

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