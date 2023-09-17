2023-09-17 14:16:46 53 yıldır böylesi görülmedi! Az önce duyurdular! Hayatımızı mahvetti
Meteorolojiden az önce yeni bir uyarı geldi! 53 senedir böylesi görülmedi… El Nino belası hayatımızı resmen mahvetti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı veriler kapsamında geçen ayın ortalama sıcaklıkları görenleri şaşkına çevirdi. İşte meteorolojinin yeni uyarıları… Meteoroloji geçtiğimiz ayın sıcaklık verileri ile duyanları şaşkına çevirdi. Ortalama sıcaklıklar, Bandırma, Akhisar, Güney Ege, Dalaman, Fethiye, Antalya, Anamur, Hatay, Finike, Kaş, Köyceğiz, Korkuteli, Elmalı, Manavgat, Gazipaşa, Zonguldak, İnebolu, Cide, Boyabat, Tunceli, Hakkari, Ahlat, Birecik çevrelerinde mevsim normallerinde iken ülkenin diğer kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı veriler kapsamında 1991-2020 seneleri arasında ortalama sıcaklık 25,1 olarak kaydedilirken bu yıl ağustos ayı sıcaklıkları 2 derece artarak 27,1 olarak kaydedildi. Bu veriler kapsamında, 2023 yılının ağustos sıcakları, 2010 senesinin ağustos ölçümlerinden sonra, 1971-2023 yılları arasını kapsayan son 53 yılın en sıcak ikinci ağustos ayı olarak kaydedildi. Ülkemizde bu sene ağustos ayının en düşük sıcaklığı 4,9 derece ile Kangal ve Ardahan’da ölçülürken, en yüksek sıcaklık ise 49,5 ile Eskişehir Sarıcakaya’da meydana geldi.