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Kültür Sanat
6
500 yıllık Roma zırhı o ilde sergilenecek

2024-09-23 16:03:24
500 yıllık Roma zırhı o ilde sergilenecek

Roma medeniyetine ait olan 500 yıllık zırh bulunduğu Gümüşhane'de sergilenecek.

#1
Foto - 500 yıllık Roma zırhı o ilde sergilenecek

Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı'nda 3 yıl süren titiz çalışmalar sonucunda, zırhın tüm levhaları yerinde kodlanarak konservasyon ve restorasyon işlemleri tamamlandı. Geçtiğimiz ay Erzurum Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Erzurum Müzesi'nde sergilenen zırh, evi olan Gümüşhane'ye gönderildi.

#2
Foto - 500 yıllık Roma zırhı o ilde sergilenecek

Satala Antik Kenti'nde bulunan ve dünyada bilinen tek Lorica Squamata model lejyoner zırhı restore edildi.

#3
Foto - 500 yıllık Roma zırhı o ilde sergilenecek

Gümüşhane'de bulunan Satala Antik Kenti'nde 2020 yılı kazı sezonunda bulunan ve Ankara Bölge Laboratuvarı'nın katkılarıyla araziden kaldırılan Roma dönemi lejyoner zırhının restore edildi. Geç Roma Dönemi'ne tarihlendirilen zırhın, Lorica Squamata modeline ait olduğu ve modelin bilinen ilk örneği olarak büyük bir öneme sahip olduğu kaydedildi. Bakanlık, 2021 yılında Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğü'ne getirilen ve ilk belgeleme aşamasında toprağı ile birlikte korunan zırhın, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde röntgen ve tomografi ile incelendi.

#4
Foto - 500 yıllık Roma zırhı o ilde sergilenecek

Röntgen sonuçlarında neredeyse tamamının sağlam olduğu anlaşılan zırhın kenarlarından alınan 3 levhalık bloğun mikro CT görüntülemesi sayesinde tam ölçüleri ve kısmen metalurjik özelliği tespit edildi. Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı'nda 3 yıl süren titiz çalışmalar sonucunda, zırhın tüm levhaları yerinde kodlanarak konservasyon ve restorasyon işlemleri tamamlandı.

#5
Foto - 500 yıllık Roma zırhı o ilde sergilenecek

Zırh, manken üzerinde yeniden dikilerek orijinal formuna getirildi ve ayağa kaldırıldı. Roma döneminde lejyoner zırhları, kişiye özel olmamakla birlikte gerektiğinde tamir edilerek tekrar kullanılıyor ve tamir edilemeyecek kadar zarar gördüklerinde eritilip başka malzemelere dönüştürülüyordu.

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