5 yıl sonra gümüşte bir ilk: Rekor üstüne rekor kırıyordu ama…

Bu gelişmelerin etkisiyle gümüşün ons fiyatı, uluslararası piyasalarda geçen hafta cuma günü 79,3 dolara kadar çıktı. Dün 84 dolarla tarihi zirveyi gören gümüşün onsu, yılbaşından bu yana yüzde 150'nin üzerinde değer kazandı. Çin'de ise fiziksel gümüş fiyatlarının 90 dolara yaklaştığı görüldü. Üst üste rekor kıran gümüşün onsu, jeopolitik risklerin nispeten azalması, yatırımcıların kar alma arzusu, Londra Metal Borsası (LME) ile Chicago Mercantile Exchange'in (CME) teminat tutarları üzerinde aldığı kararların etkisiyle dün yüzde 7,18 gerileyerek 2 Şubat 2021'den bu yana en hızlı günlük düşüşünü kaydetti. Gümüş 2 Şubat 2021 tarihinde yüzde 8,21 gerilemişti. Dünkü sert düşüşün ardından gümüşün, bugünkü işlemlerde ise kayıplarının bir kısmını telafi ettiği gözleniyor. Gümüşün onsu yeni işlem gününde yüzde 2,4 artışla 74,6 dolarda alıcı buluyor.