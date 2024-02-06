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Yaşam
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5 milyon yıl yaşında! Dünyada sadece Türkiye'de var

2024-02-06 15:20:58
5 milyon yıl yaşında! Dünyada sadece Türkiye'de var

Sinop'un Boyabat Bazalt Kayalıkları, dünyada nadir jeolojik oluşumlardan biri olarak gösteriliyor.

#1
Foto - 5 milyon yıl yaşında! Dünyada sadece Türkiye'de var

Sinop’un Boyabat ilçesinde Kurusaray köyü bölgesinde 10 hektarlık alanda bulunan ve boyları 20 metreyi aşan altıgen prizma şeklindeki sütun kayalıklar üstten bakıldığında arı peteğini andırırken, karşıdan bakıldığında ise yan yana dizilmiş prizma gövdeli blok taş yığını şeklinde görünüm sergiliyor.

#2
Foto - 5 milyon yıl yaşında! Dünyada sadece Türkiye'de var

Görkemi karşısında görenleri hayran bırakan Boyabat Bazalt Kayalıkları, 2011 yılında tabiat anıtı olarak tescillenerek Türkiye'de ve dünyada ender rastlanabilecek volkanik oluşumlar arasında gösteriliyor.

#3
Foto - 5 milyon yıl yaşında! Dünyada sadece Türkiye'de var

Jeolojik oluşumu ile ilgili araştırma yapılan yapı, genç döneme ait ve yaklaşık 3 ila 5 milyon yıl yaşında olduğu tahmin ediliyor.

#4
Foto - 5 milyon yıl yaşında! Dünyada sadece Türkiye'de var

2011 yılında tabiat anıtı olarak ilan edilen Bazalt Kayalıkları gürgen, meşe, geniş yapraklı karışık ormanlar, kayalık alanlar, orman açıklıkları ile birlikte çalılık habitatların da eşlik ettiği engebeli bir arazide yer alıyor. Yer yer 20 metreyi aşan dikine gelişmiş sütunlar aşınarak bu tabiat harikasını oluşturduğu düşünülüyor.

#5
Foto - 5 milyon yıl yaşında! Dünyada sadece Türkiye'de var

En önemli özelliği soğuma çatlaklarına ait bazı düzlemlerin farklı seviyede kıvrımlar sunması ve bu çatlaklar lavın soğumasıyla birlikte genelde beşgen, altıgen geometrilere sahip olması olarak gösteriliyor. Alandaki su kaynağının oluşturduğu şelale yapısı da sahaya doğal peyzaj değeri anlamında çeşitlilik kazandırıyor. Boyabat bazaltları Türkiye'de ve dünyada ender rastlanabilecek volkanik yapıları ile Türkiye açısından büyük önem taşıyor. Eşsiz güzellikteki Bazalt Kayalıkları Tabiat Anıtı, ziyaretçilerini bekliyor.

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