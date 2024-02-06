2024-02-06 15:20:58 5 milyon yıl yaşında! Dünyada sadece Türkiye'de var
Sinop'un Boyabat Bazalt Kayalıkları, dünyada nadir jeolojik oluşumlardan biri olarak gösteriliyor.
Herkese göstermişler: Azerbaycan’dan dev anlaşma her an açıklanabilir: Okan Buruk imzalatacak! Bomba teklif…
Efsane bitiyor mu? Sebebi belli oldu… Dursun Özbek’ten Türkiye’yi ayağa kaldıracak “Muslera” açıklaması! Herkesi hayretler içinde bıraktı
Icardi için bunu duyurdular! Galatasaray işte şimdi yandı… Resmen şok olacaksınız￼: Türkiye'ye ilan ettiler resmen…
Yerli araba için bomba proje! Erzurumlu öğretmen TOGG için icat etti! O buluşu ağızları açık bıraktı! Sen ne yaptın böyle Necati hocam
Vinicius, Aurier yetmedi, bir transfer daha! Galatasaray sessizliğini bozdu! Bir bomba daha: Böyle açıkladılar…
Emekli istihbaratçı Türkiye'nin yerli S-400'ünü duyurdu! Menzili 800 kilometreyi geçmiş, Yunanistan işte şimdi yandı
Sinop'un Boyabat Bazalt Kayalıkları, dünyada nadir jeolojik oluşumlardan biri olarak gösteriliyor.
Sinop’un Boyabat ilçesinde Kurusaray köyü bölgesinde 10 hektarlık alanda bulunan ve boyları 20 metreyi aşan altıgen prizma şeklindeki sütun kayalıklar üstten bakıldığında arı peteğini andırırken, karşıdan bakıldığında ise yan yana dizilmiş prizma gövdeli blok taş yığını şeklinde görünüm sergiliyor.
Görkemi karşısında görenleri hayran bırakan Boyabat Bazalt Kayalıkları, 2011 yılında tabiat anıtı olarak tescillenerek Türkiye'de ve dünyada ender rastlanabilecek volkanik oluşumlar arasında gösteriliyor.
Jeolojik oluşumu ile ilgili araştırma yapılan yapı, genç döneme ait ve yaklaşık 3 ila 5 milyon yıl yaşında olduğu tahmin ediliyor.
2011 yılında tabiat anıtı olarak ilan edilen Bazalt Kayalıkları gürgen, meşe, geniş yapraklı karışık ormanlar, kayalık alanlar, orman açıklıkları ile birlikte çalılık habitatların da eşlik ettiği engebeli bir arazide yer alıyor. Yer yer 20 metreyi aşan dikine gelişmiş sütunlar aşınarak bu tabiat harikasını oluşturduğu düşünülüyor.
En önemli özelliği soğuma çatlaklarına ait bazı düzlemlerin farklı seviyede kıvrımlar sunması ve bu çatlaklar lavın soğumasıyla birlikte genelde beşgen, altıgen geometrilere sahip olması olarak gösteriliyor. Alandaki su kaynağının oluşturduğu şelale yapısı da sahaya doğal peyzaj değeri anlamında çeşitlilik kazandırıyor. Boyabat bazaltları Türkiye'de ve dünyada ender rastlanabilecek volkanik yapıları ile Türkiye açısından büyük önem taşıyor. Eşsiz güzellikteki Bazalt Kayalıkları Tabiat Anıtı, ziyaretçilerini bekliyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23