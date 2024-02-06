5 milyon yıl yaşında! Dünyada sadece Türkiye'de var

En önemli özelliği soğuma çatlaklarına ait bazı düzlemlerin farklı seviyede kıvrımlar sunması ve bu çatlaklar lavın soğumasıyla birlikte genelde beşgen, altıgen geometrilere sahip olması olarak gösteriliyor. Alandaki su kaynağının oluşturduğu şelale yapısı da sahaya doğal peyzaj değeri anlamında çeşitlilik kazandırıyor. Boyabat bazaltları Türkiye'de ve dünyada ender rastlanabilecek volkanik yapıları ile Türkiye açısından büyük önem taşıyor. Eşsiz güzellikteki Bazalt Kayalıkları Tabiat Anıtı, ziyaretçilerini bekliyor.