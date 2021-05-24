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Türkiye
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5 dekarlık alan küle döndü

2021-05-24 14:59:12
5 dekarlık alan küle döndü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde anız yangınından ormana sıçrayan alevler nedeniyle 5 dekarlık alan zarar gördü.

#1
Foto - Yukarı Bozkuyu köyündeki bir tarlada başlayan anız yangını, ormanlık alana sıçradı.

Yukarı Bozkuyu köyündeki bir tarlada başlayan anız yangını, ormanlık alana sıçradı.

#2
Foto - Kısa sürede büyüyen yangına Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme helikopteri, 5 arazöz, 2 itfaiye aracı ile 55 işçi müdahale etti.

Kısa sürede büyüyen yangına Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme helikopteri, 5 arazöz, 2 itfaiye aracı ile 55 işçi müdahale etti.

#3
Foto - Ekipler tarafından kontrol altına alınan yangında 5 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.

Ekipler tarafından kontrol altına alınan yangında 5 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.

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