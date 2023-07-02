5 bin nüfuslu ilçe dolup taştı

Bu sayede ilçemize gelen ziyaretçi sayısı daha da artacak. Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı’nın köyünün üzerinden Kerte üzerinden giden dağlık yolu kısa sürede tamamladığımızda Pınarbaşı’ndan Cide’ye 120 kilometre olan mesafeyi 60 kilometreye düşürmüş olacağız. Dolayısıyla Pınarbaşı’na denizi 60 kilometre daha yaklaştırmış olacağız. Bu yönüyle de Pınarbaşı ayrı bir ilgi görecek ve ilgi çekecek. Mağarasıyla, şelalesiyle, kanyonlarıyla, dev uçurum salıncağıyla, dünyanın derinlikte ikinci büyük kanyonu olan Valla Kanyonuyla Pınarbaşı ilgi çekmeye, ziyaretçilerin akınına uğramaya devam edecek. Günlük 2 bin araç ve 10 binden fazla ziyaretçinin geldiği Pınarbaşı, yapılan yatırımlar sonrasında her geçen gün ziyaretçi sayısını da arttırmış olacak. Bizler, Pınarbaşı’nın bu güzelliklerini görmeye herkesi davet ediyoruz” dedi.