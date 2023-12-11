2023-12-11 18:16:21 5 Bin liralık emeklilik ikramiyesi, destek ödemesi! Emekliye zam, yeni açıklama var mı? emekliye ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Emekli vatandaşlara da (çalışan emeklilere) ilgilendiren verilmesi kararlaştırılan 5000 TL emekli ikramiyesi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Yılın son ayında olmamızla birlikte araştırması artan 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatar, kaç gün kaldı? 5 Bin TL emekli ikramiyesi Aralık bitmeden ödenir mi? 2023 Yılı için tek seferlik 3. ikramiye hakkında son açıklamalar haberimizde...