  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mardin’de büyük keşif! Deniz canlıları figürlü mozaikler bulundu

İnanması güç ama gerçek! Selami Amca 38 yıldır koca köyde tek başına yaşıyor

Terörist İsrail durmuyor! Gazze’de can kaybı 18 bini aştı!

5 Bin liralık emeklilik ikramiyesi, destek ödemesi! Emekliye zam, yeni açıklama var mı? emekliye ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Dünyanın en büyük orduları hangileri? Türkiye kaçıncı sırada merak ediyor musunuz? Tüm ülkeleri sıraladık!

Google listeyi yayınladı! 2023'de Türkiye en çok bunları aradı

İlginç bir olay! Evinde Rus yapımı R-73 Hava Hava Füzesi bulundu! Gözaltına alınarak tutuklandı!

Sektöre öncülük ediyor! Türkiye’nin madencilik alanındaki en büyük Ar-Ge Merkezi’ni Samsun’a kurdu!

Ekim ayında Türkiye’ye 1 milyar 188 milyon dolarlık yatırım girişi gerçekleşti!

Yuh ki ne yuh! İdam edin bunları! Taksi şoförü, direksiyonu bırakıp bunu yaptı! Sizde hiç utanma yok mu?
Ekonomi
6
5 Bin liralık emeklilik ikramiyesi, destek ödemesi! Emekliye zam, yeni açıklama var mı? emekliye ikramiyeleri ne zaman yatacak?

2023-12-11 18:16:21
5 Bin liralık emeklilik ikramiyesi, destek ödemesi! Emekliye zam, yeni açıklama var mı? emekliye ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli vatandaşlara da (çalışan emeklilere) ilgilendiren verilmesi kararlaştırılan 5000 TL emekli ikramiyesi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Yılın son ayında olmamızla birlikte araştırması artan 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatar, kaç gün kaldı? 5 Bin TL emekli ikramiyesi Aralık bitmeden ödenir mi? 2023 Yılı için tek seferlik 3. ikramiye hakkında son açıklamalar haberimizde...

#1
Foto - 5 Bin liralık emeklilik ikramiyesi, destek ödemesi! Emekliye zam, yeni açıklama var mı? emekliye ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yıl içinde toplam 2 kez verilen emekli ikramiyesi bu yıl toplam 3 kez verildi. Tek seferliğine 3 kez verilen 5 bin TL emekli ikramiyesi 100. Yıl Cumhuriyeti adına hesaplara geçti. İlk olarak çalışmayan emeklilere verildi, ardından çalışan emeklilere de verilmesi kararlaştırıldı. Peki 5000 TL Emekli ikramiyesi ne zaman yatar, kaç gün kaldı?

#2
Foto - 5 Bin liralık emeklilik ikramiyesi, destek ödemesi! Emekliye zam, yeni açıklama var mı? emekliye ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yıl içinde toplam 2 kez verilen emekli ikramiyesi bu yıl toplam 3 kez verildi. Tek seferliğine 3 kez verilen 5 bin TL emekli ikramiyesi 100. Yıl Cumhuriyeti adına hesaplara geçti. İlk olarak çalışmayan emeklilere verildi, ardından çalışan emeklilere de verilmesi kararlaştırıldı. Peki 5000 TL Emekli ikramiyesi ne zaman yatar, kaç gün kaldı?

#3
Foto - 5 Bin liralık emeklilik ikramiyesi, destek ödemesi! Emekliye zam, yeni açıklama var mı? emekliye ikramiyeleri ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATAR? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiyenin ne zaman ödeneceğine ilişkin "Meclis'te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız" dedi. Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge kabul edilerek teklife yeni bir madde olarak ihdas edildi. Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir, aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 5 bin lira tutarındaki ödemeden, gelir, aylık almaktayken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin belirtilen işyerlerinde çalışan emekliler de yararlanacak.

#4
Foto - 5 Bin liralık emeklilik ikramiyesi, destek ödemesi! Emekliye zam, yeni açıklama var mı? emekliye ikramiyeleri ne zaman yatacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI! "Emekliler ile ilgili müjdemizi de paylaştık. Çalışan emeklilerimize de 5 bin lira ödemeyi teşmil ediyoruz. Meclis onayını da aldıktan sonra çalışan emeklilerimize ödemesini yapacağız.

#5
Foto - 5 Bin liralık emeklilik ikramiyesi, destek ödemesi! Emekliye zam, yeni açıklama var mı? emekliye ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Teklif yasalaşınca ilk düzenlemeden faydalanamaya 4 milyon emeklilerimizin hesabına 5 bin lira yatıracağız. 76 milyar lira ilave kullanarak 15 milyon emeklimize 5 bin lira ödemiş olacağız."

Cem Küçük 'iflas etti' diyerek duyurdu: Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biriydi

Cem Küçük 'iflas etti' diyerek duyurdu: Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biriydi
Küresel ekonomideki kriz yüzünden ünlü dev markalar iflas etti! Karamsarlık, işten çıkarma dalgası devam edecek
Ekonomi

Küresel ekonomideki kriz yüzünden ünlü dev markalar iflas etti! Karamsarlık, işten çıkarma dalgası devam edecek

ABD'de faiz oranlarındaki keskin yükselişin ardından 2 ay içinde iflas eden 3'üncü banka olan First Republic Bank'ın JPMorgan Chase Bank'tan..
Dev bankanın kasası boşaldı! Halk, banka için cenaze töreni düzenledi
Dünya

Dev bankanın kasası boşaldı! Halk, banka için cenaze töreni düzenledi

Arjantin ekonomik krizle boğuşmaya devam ediyor. Ülkede kasası boşalan Merkez Bankası için halk cenaze töreni düzenledi.
Arda Turan'ı çıldırtan tezahürat! Kendi taraftarını tehdit etti: Sizinle görüşeceğiz

Arda Turan'ı çıldırtan tezahürat! Kendi taraftarını tehdit etti: Sizinle görüşeceğiz
Olay yerinden kaçtı demişlerdi, öyle izlemiş! Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kaza yerindeki fotoğrafı çıktı!
Gündem

Olay yerinden kaçtı demişlerdi, öyle izlemiş! Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kaza yerindeki fotoğrafı çıktı!

İstanbul Fatih'te motokurye Yunus Emre Göçer'e arkadan çarparak ölümüne neden olan ve Türkiye'den kaçtığı bilinen Somali Cumhurbaşkanı'nın o..
Gabar'dan petrol fışkırıyor! İşte rekor rakamlar! TPAO Gabar'dan çıkan petrol miktarını duyurdu
Ekonomi

Gabar'dan petrol fışkırıyor! İşte rekor rakamlar! TPAO Gabar'dan çıkan petrol miktarını duyurdu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Gabar'dan günde 30 bin varil petrolün çıktığını açıkladı. Rakamlar merak edildi! Petrol üretimi rakamla..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23