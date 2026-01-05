  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Sürpriz gelişmelere yol açacak artık! Skandal oyunu nihayet bitecek...

Elon Musk’tan, Trump’ı küplere bindirecek Venezuela hamlesi! Resmen saçını başını yolacak

Sessizliğini şok paylaşımla bozdu! Gidecek mi, kalacak mı? Gündemi sarsan açıklama

Türkiye’ye milyarlar kazandıracaklar… Son hazırlıklar yapılıyor

Venezuela'ya müdahale piyasaları karıştırdı: Savunma hisseleri fena patladı

Okan Buruk teşekkür etti! Galatasaray’da flaş ayrılık resmen açıklandı

Ne olduysa Sergen Yalçın'ın telefonuyla oldu: Müthiş hamleyi yaptı ve iş yarı yarıya bitti

Türkiye'nin iki şehri rekor kırdı: İlk 10'a damga vurduk!

Tamamı baştan aşağıya değişiyor! İşte yeni trafik cezaları

Fenerbahçe'de flaş gelişme yaşanacak... Sadettin Saran, Tedesco’nun transfer isteğini kırmadı
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
45 yaşında yeniden başardı! Kızıyla girdiği sınavda üniversiteyi kazandı
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

45 yaşında yeniden başardı! Kızıyla girdiği sınavda üniversiteyi kazandı

Gümüşhane’de yaşayan üç çocuk annesi Sibel Bal, kızıyla birlikte girdiği üniversite sınavını kazanarak 45 yaşında yeniden öğrenci oldu.

#1
Foto - 45 yaşında yeniden başardı! Kızıyla girdiği sınavda üniversiteyi kazandı

Hayatın yükü omuzlarındayken bir hayalin peşinden gitmek kolay değil. Gümüşhane’de yaşayan 45 yaşındaki Sibel Bal, yıllar önce ara verdiği eğitim yolculuğuna kızıyla birlikte girdiği üniversite sınavıyla yeniden başladı. Gümüşhane’de yaşayan 3 çocuk annesi 45 yaşındaki Sibel Bal, eğitim hayatına verdiği ara sonrası üniversite sıralarına muhteşem bir dönüş yaptı. İki yıllık üniversite mezunu olmasına rağmen okuma tutkusundan vazgeçmeyen Bal, kızını üniversite sınavına teşvik etmek amacıyla onunla birlikte sınavlara girdi. Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü'nü kazanan Bal, şimdilerde ikinci sınıf öğrencisi olarak eğitim hayatını başarıyla sürdürüyor.

#2
Foto - 45 yaşında yeniden başardı! Kızıyla girdiği sınavda üniversiteyi kazandı

Sibel Bal’ın hikayesini özel kılan en önemli unsurlardan biri, hayatındaki yoğun tempo. Günlük yaşamında bir yandan aynı üniversitede sürekli işçi kadrosunda çalışan, diğer yandan evindeki sorumluluklarını yerine getiren Bal, eğitimine de asla ara vermiyor. Bal, okul ortamını çok sevdiğini belirterek, "Arkadaş ortamı güzel. Onlar benim çocuklarımın yaşındalar. Hepsi benim çocuklarım. Anlaşıyoruz da, seviyorlar da. Ev ve okul idare ediyoruz. Hem iş hem ev hem okul. Öyle gidiyor. Daha önce öğrencilerin arasında çalışıyordum ancak okul sırasında oturmak çok daha farklı ve heyecan verici bir duyguymuş" dedi. Sınava ikinci çocuğuyla girip kazandığını ifade eden Bal, üçüncü çocuğuyla da yaşı kaç olursa olsun sınava gireceğini ve okumak istediğini sözlerine ekledi.

#3
Foto - 45 yaşında yeniden başardı! Kızıyla girdiği sınavda üniversiteyi kazandı

Sınıf arkadaşları tarafından "Sibel Abla" olarak çağrılan ve çok sevilen Bal, genç öğrenciler için de bir motivasyon kaynağı haline geldi. Sınıf arkadaşı Sıla Şahan, Sibel Bal’ın hem çalışıp hem okumasının kendilerine ve ailelerine örnek olduğunu belirterek, onun disiplinli ve başarılı bir öğrenci olduğunu vurguladı. Şahan, "Sibel abla bize öğrenmenin yaşının olmadığını, çalışırken de okunabileceğini, aslında hem bize hem ailemize örnek bir davranış sergilediğini söyleyebilirim. Sonuçta bizim de annemiz, babamız yani okumayan birçok üyelerimiz var ama Sibel abla bunu başarıyor. Hem çalışıyor, çalışırken de aynı şekilde derslere katılıyor ve çoğumuzdan da daha örnek bir öğrenci olduğunu da söyleyebilirim. Yani çok başarılı bir öğrenci Sibel abla" diye konuştu.

#4
Foto - 45 yaşında yeniden başardı! Kızıyla girdiği sınavda üniversiteyi kazandı

Bölüm akademisyenlerinden Dr. Öğretim Fatih Işık ise Sibel Bal’ın derslerdeki disiplininden övgüyle bahsetti. Bal’ın Bitki Coğrafyası gibi zorlayıcı derslere bile tam bir sorumluluk bilinciyle katıldığını belirten Işık, "Sibel Hanım bölümümüzde yaklaşık iki yıldır öğrencilik görevini yürütmekte. Kendisi hem çalışıyor hem bir taraftan çocuklarını büyütüyor hem de bir taraftan da derslerimize tam bir disiplinde katılım sağlıyor. Aslında bize azmin ve sorumluluğun bir göstergesi, çok önemli bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. Bu hem üniversitemiz hem de öğrencilerimiz için önemli bir örnektir" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İspanya’dan yeşil enerji devrimi! Tam 9 saat boyunca bütün anakaraya bedava elektrik verdiler
Dünya

İspanya’dan yeşil enerji devrimi! Tam 9 saat boyunca bütün anakaraya bedava elektrik verdiler

İspanya, küresel iklim kriziyle mücadelede dünya tarihine geçecek bir başarıya imza atarak enerji sektöründe yeni bir dönem başlattı. 16 Nis..
Soruşturma başlatılan Bedri Usta’nın müşterisi ile alay ettiği video ortaya çıktı: 4 bin lira hesap vermişsin ağlıyorsun yaa! Boşuna kıçını yırtma
Gündem

Soruşturma başlatılan Bedri Usta’nın müşterisi ile alay ettiği video ortaya çıktı: 4 bin lira hesap vermişsin ağlıyorsun yaa! Boşuna kıçını yırtma

4 bin liralık lahmacun ve çorba menüsüyle tepkilerin odağındaki Bedri Usta isimli şahıs hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruştu..
Erdek’teki Sır Perdesi Gölette aydınlandı! Elif Kumal’dan Acı Haber
Gündem

Erdek’teki Sır Perdesi Gölette aydınlandı! Elif Kumal’dan Acı Haber

Balıkesir’in Erdek ilçesinde 8 gündür devam eden umutlu bekleyiş, Yukarıyapıcı Göleti’nden gelen acı haberle son buldu. 27 Aralık tarihinde ..
SDG ile Şam anlaştı! Bugün imzalanacak anlaşmanın detayları da belli oldu!
Gündem

SDG ile Şam anlaştı! Bugün imzalanacak anlaşmanın detayları da belli oldu!

Suriye’nin 3’te birini işgal eden Terör örgütü PKK’nın Suriye yapılanması SDG bünyesinde faaliyet gösteren sözde tugay komutanı Ebu Omer el-..
Berlin Karanlığa Gömüldü: Sabotaj Sonrası Okullar Tatil Edildi
Gündem

Berlin Karanlığa Gömüldü: Sabotaj Sonrası Okullar Tatil Edildi

Almanya’nın başkenti Berlin, enerji nakil hatlarını hedef alan ağır bir sabotaj eylemiyle sarsıldı. Kentin geniş bir kesimini etkileyen elek..
Aman çok dikkatli olun! Buzda yürürken bunu yapmayan düşüyor
Sağlık

Aman çok dikkatli olun! Buzda yürürken bunu yapmayan düşüyor

Kış aylarında kar ve buzla kaplanan yollarda düşme riski artarken uzmanlar basit ama etkili yürüyüş teknikleriyle ciddi yaralanmaların önlen..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23