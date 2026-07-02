'40 yılda bir olur' sözü gerçek oldu! Dolar ile yen arasında parite savaşı
Küresel finans piyasalarında taşlar yerinden oynadı ve tüm dünya gözlerini Asya'ya, Japonya'dan yükselen kriz seslerine çevirdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Küresel finans piyasalarında taşlar yerinden oynadı ve tüm dünya gözlerini Asya'ya, Japonya'dan yükselen kriz seslerine çevirdi.
Japon yeni, faiz kararları ve küresel dengelerin etkisiyle ABD doları karşısında 1986 yılından bu yana görülen en düşük seviyeye gerileyerek yaklaşık 40 yılın en zayıf, en kırılgan noktasını gördü.
Uluslararası finans analistleri, yende yaşanan bu tarihi ve benzeri görülmemiş değer kaybının arkasında; ABD ile Japonya arasındaki uçurumu andıran faiz farkı, dünya genelinde artan jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki durdurulamaz yükselişin yattığını belirtiyor.
FAİZ FARKI DOLARI GÜÇLENDİRDİ ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri yüksek seviyelerde tutması, buna karşılık Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) faiz artışlarına rağmen ABD'nin gerisinde kalması, yatırımcıların dolara yönelmesine neden oldu. Bu durum doların güçlenmesini sağlarken Japon yeni üzerindeki baskıyı artırdı.
Enerji ithalatına büyük ölçüde bağımlı olan Japonya'da yükselen petrol fiyatlarının da yen üzerindeki baskıyı artırdığı ifade ediliyor.
JAPONYA'DAN MÜDAHALE BEKLENTİSİ Yendeki tarihi değer kaybının ardından piyasalarda Japon hükümetinin yeniden döviz piyasasına müdahale edebileceği beklentisi güçlendi. Uzmanlar, Tokyo yönetiminin daha önce de milyarlarca dolarlık müdahalelerde bulunduğunu ancak bunların sınırlı etki yarattığını hatırlatırken, yeni bir müdahalenin gündeme gelebileceğini belirtiyor.
"CARRY TRADE" RİSKİ GÜNDEMDE Piyasalarda dikkatle izlenen bir diğer konu ise "carry trade" işlemleri. Yatırımcıların düşük faizli Japon yeniyle borçlanıp yüksek getirili varlıklara yatırım yaptığı bu işlemlerde yaşanabilecek çözülmenin, özellikle ABD teknoloji hisseleri başta olmak üzere küresel piyasalarda satış baskısını artırabileceği değerlendiriliyor. Uzmanlar, Japonya'dan gelebilecek olası müdahale kararlarının önümüzdeki günlerde küresel piyasaların yönü açısından kritik önem taşıdığı görüşünde.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23