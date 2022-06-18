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Türkiye
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40 saniyeyle 1 senesi yandı...

2022-06-18 11:27:47
40 saniyeyle 1 senesi yandı...

81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen YKS'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı.

#1
Foto - aatler 10.00’ı gösterdiğinde okul kapıları kapatılırken, adaylar aileleriyle son kez sarılıp içeri girdi.

aatler 10.00’ı gösterdiğinde okul kapıları kapatılırken, adaylar aileleriyle son kez sarılıp içeri girdi.

#2
Foto - Saatler 10.15’i gösterdiğinde ise adayların sınav maratonu başladı.

Saatler 10.15’i gösterdiğinde ise adayların sınav maratonu başladı.

#3
Foto - Bursa'da bir okulda sınava girmek için gelen öğrenci kapı kapatıldıktan 40 saniye sonra geldiği için içeri alınmazken, evde kimliklerini unutan 4 öğrenci de sınava giremedi.

Bursa'da bir okulda sınava girmek için gelen öğrenci kapı kapatıldıktan 40 saniye sonra geldiği için içeri alınmazken, evde kimliklerini unutan 4 öğrenci de sınava giremedi.

#4
Foto - Öğrenciler gözyaşlarına boğulurken, aileleri ve diğer öğrenci velileri tesellide bulundu.

Öğrenciler gözyaşlarına boğulurken, aileleri ve diğer öğrenci velileri tesellide bulundu.

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