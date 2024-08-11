40 derecede zorlu fıstık mesaisi

Ayşe Şahin de sıcak havaya rağmen çalışmak zorunda olduğunu ve aile bütçesine katkı sağlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, “Fıstık toplamak için Nizip'ten geliyoruz. Fıstık bahçesine sabah 06.30 gibi geliyoruz ve akşam 17.00'ye kadar çalışıyoruz. Bu bahçede çalışan işçilerin tamamı kadınlardan oluşmaktadır. Ailemizin bütçesine katkı sağlamak için çalışıyoruz. Çalışmamız ailemiz için ek bir gelir oluyor. Zaten hasat döneminde de belirli günlerde geliyoruz. Antep fıstığı hasadı bir ay gibi sürüyor. Bu sene de fıstığımız maşallah çok güzel. Boz fıstıkta hava daha çok sıcak oluyor. Ben fıstık toplarken hava biraz daha serin oluyor ve günlerde biraz daha kısalmış oluyor. Boz fıstık toplamak daha çok zor oluyor. Çünkü tam sıcak havaya denk geliyor. Ekibimizin tamamı kadın olduğu için vaktin nasıl geçtiğini de pek bilmiyoruz. Hava sıcak ama zamanımız çok güzel geçiyor” diye konuştu.