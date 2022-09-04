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Yaşam
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40 bin yavru caretta caretta denizle buluşacak

2022-09-04 16:07:13
40 bin yavru caretta caretta denizle buluşacak

Muğla'nın Ortaca ve Fethiye kumsallarında yumurtadan çıkan caretta caretta yavruları denizle buluşuyor.

#1
Foto - 40 bin yavru caretta caretta denizle buluşacak

Dünyada nesli tükenme riskiyle karşı karşıya bulunan canlılar arasında yer alan caretta carettaların mayıs ve haziranda başlayan yumurtlama döneminin ardından kuluçkadan çıkan yavrular, denize doğru yola çıkarken, başarılı olamayan yavrulara ise Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezinde (DEKAMER) görev yapan gönüllü doğaseverler yardımcı oluyor.

#2
Foto - 40 bin yavru caretta caretta denizle buluşacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında korumaya alınan yuvalar, DEKAMER görevlileri tarafından kontrol ediliyor.

#3
Foto - 40 bin yavru caretta caretta denizle buluşacak

Denize ulaşamayan yavrular, bir gün merkezde bekletildikten sonra güneşin batmasıyla denize bırakılıyor.

#4
Foto - 40 bin yavru caretta caretta denizle buluşacak

DEKAMER Proje yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine, bölgede yuvalama ve yavru çıkışlarının devam ettiğini söyledi. Mayıs ayında başlayan yumurtlama döneminin ardından 60 günlük kuluçkadan çıkan caretta carettaların denize yolculuğunun sürdüğünü belirten Kaska, Muğla'nın Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yer alan Fethiye ve Ortaca kumsallarındaki caretta caretta yuva sayısının da 600'ü aştığını kaydetti. Yavru çıkışlarının eylül sonuna kadar devam edeceğini anlatan Kaska, "Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgesindeki alanlarda yuva sayısı 600'ü aştı. 450'yi aşkın yuvamız Dalyan İztuzu kumsalında var. 100'ün üzerinde yuva Fethiye kumsalında, 80 civarında ise Sarıgerme bölgesindeki yuvamızı tespit etmiş durumdayız." ifadelerini kullandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün destekleriyle kumsallarda yuva koruma ve izleme çalışmalarının yürütüldüğünü anlataran Kaska, bu çalışma sayesinde son yıllarda yuva sayısında da artış yaşandığını ifade etti. Yumurtadan çıkan yavruların zarar görmemesi için gönüllü gençlerin ve ekiplerin kumsalda nöbet tuttuklarını anımsatan Kaska, "Şu ana kadar 400 yuvadan yavru çıkışı gerçekleşti. 200 civarındaki yuvamızdan da eylül ayı sonuna kadar yavru çıkışının gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Öyle zannediyorum ki sezonun tamamlanması sonucunda yaklaşık 40 bine yakın yavruyu denize göndermiş olacağız." dedi.

#5
Foto - 40 bin yavru caretta caretta denizle buluşacak

Geçen sene, 735 yuvalama alanında 42 bin yavru çıkışı gerçekleşmişti.

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