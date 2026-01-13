3 ülke İran'a karşı ilk kurşunu sıktı! Tahran'a o ülkeden destek geldi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İran'ın Paris Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını belirtti. Barrot, Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda İran'daki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Bölgede yaşananların "kabul edilemez" olduğunu söyleyen Barrot, "Fransa, Cumhurbaşkanı (Emmanuel Macron) aracılığıyla, barışçıl göstericilere körü körüne uygulanan devlet şiddetini en sert şekilde tepki göstererek, baskıyı kınadı." dedi. Barrot, bu durumu İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'ye bildirdiklerini ve ayrıca bugün görüşmek üzere Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Paris Büyükelçisi'ne de tekrar edeceklerini aktararak, Avrupa Birliği'nin (AB) İran'a karşı ek tedbir alma hazırlığı içinde olduğuna işaret etti.