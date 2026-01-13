  • İSTANBUL
3 ülke İran'a karşı ilk kurşunu sıktı! Tahran'a o ülkeden destek geldi
3 ülke İran'a karşı ilk kurşunu sıktı! Tahran'a o ülkeden destek geldi

İran'da Batı destekli protesto gösterileri devam ederken dört ülkeden ilk hamle geldi. Fransa, Almanya ve Slovenya Tahran'a karşı harekete geçerken Rusya'dan destek mesajı geldi.

İran'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump protestoculara açık desteğini ilan ederken, Fransa, Almanya ve Slovenya'dan İran karşıtı çarpıcı bir hamle geldi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İran'ın Paris Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını belirtti. Barrot, Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda İran'daki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Bölgede yaşananların "kabul edilemez" olduğunu söyleyen Barrot, "Fransa, Cumhurbaşkanı (Emmanuel Macron) aracılığıyla, barışçıl göstericilere körü körüne uygulanan devlet şiddetini en sert şekilde tepki göstererek, baskıyı kınadı." dedi. Barrot, bu durumu İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'ye bildirdiklerini ve ayrıca bugün görüşmek üzere Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Paris Büyükelçisi'ne de tekrar edeceklerini aktararak, Avrupa Birliği'nin (AB) İran'a karşı ek tedbir alma hazırlığı içinde olduğuna işaret etti.

Almanya'nın, İran'ın Berlin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdığı belirtildi. Almanya Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "İran rejiminin kendi halkına karşı acımasız tutumu şok edici. İran'ı güçlü bir şekilde, kendi vatandaşlarına karşı şiddeti sona erdirmeye ve onların haklarına saygı göstermeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, İran'ın Berlin Büyükelçisi'nin bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı kaydedildi.

Slovenya Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'ın Lübliyana Büyükelçisi'nin bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı aktarıldı. Slovenya Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'ın Lübliyana Büyükelçisi'nin bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı aktarıldı. Açıklamada, "Barışçıl göstericilere karşı şiddetin sona erdirilmesi, insan haklarına saygı gösterilmesi ve gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması çağrısında bulunduk." ifadelerine yer verildi.

İtalya hükümeti, İran'daki son durumu ve çok sayıda göstericinin öldüğüne dair haberleri büyük bir endişeyle takip ettiğini bildirdi. Başbakanlık Sarayı Chigi'den İran'daki gelişmelere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İtalyan hükümeti, İran'da son günlerde yaşanan durumu ve göstericiler arasında çok sayıda ölü bulunduğuna dair gelen haberleri büyük bir endişeyle takip ediyor. İtalya, İran makamlarından, ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkı da dahil olmak üzere halkın haklarına saygı gösterilmesini ve meydanlarda protesto edenlerin güvenliğinin sağlanmasını talep ediyor." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, İtalyan hükümetinin, Avrupa ve G7'deki ortaklarıyla beraber, İran halkının özgürlük ve eşit haklar yönündeki beklentilerine saygı duyacak olumlu bir çözüm için çalışmayı sürdürdüğü de belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ülkesinin başkenti Moskova'da gazetecilere İran'daki durumu değerlendirdi. Batı'nın İran'a uzun yıllardır yasa dışı yaptırım uyguladığına dikkati çeken Zaharova, bunun, İran'ın gelişimini engellediğini, ülkede ekonomik ve sosyal sorunlar doğurduğunu söyledi. Zaharova, İran'daki protesto gösterilerinde "renkli devrim" yöntemlerinin kullanıldığına değinerek, "İran'a düşman dış güçler, devleti istikrarsızlaştırmak ve yıkmak için artan toplumsal gerilimi kullanmaya çalışıyor. İran'ın iç siyasi süreçlerine yönelik dışarıdan yıkıcı müdahaleyi şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'a yönelik eylemlerini eleştiren Zaharova, şunları kaydetti: "Washington'un İran topraklarına yeniden saldırı düzenleme yönündeki tehditleri kesinlikle kabul edilemez. Yeniden saldırı düzenlemek içim dışarıdan kışkırtılan olayları kullanmayı planlayanlar, bu tür eylemlerinin Orta Doğu'daki durum ve küresel uluslararası güvenlik için vahim sonuçlar doğuracağının farkında olmalı. İran'ın dış ortaklarına tarifeleri artırarak şantaj yapma yönündeki girişimleri reddediyoruz." Sözcü Zaharova, İran'daki durumun en kısa sürede düzeleceği umudunu paylaştı. İran'da faaliyet gösteren Rus dış temsilciliklerinin çalışmaya devam ettiğini aktaran Zaharova, bu ülkede bulunan Rus vatandaşlarını kalabalık yerlerden uzak durmaya, görüntü çekmemeye ve kolluk kuvvetlerinin taleplerine uymaya çağırdı.

