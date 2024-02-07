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Türkiye
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4 ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

2024-02-07 07:54:26
4 ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Ardahan, Ağrı, Van ve Artvin'in bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 7 Şubat Çarşamba ara verildi.

#1
Foto - 4 ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğunu belirtti.İl genelinde eğitime ara verildiğini bildiren Çiçek, "Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da aynı tarihte idari izinli olacaktır. Sevgili öğrenciler, tablet ve telefonlara da siz ara verin lütfen." ifadelerini kullandı.

#2
Foto - 4 ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

ARTVİN Valilikten alınan bilgiye göre, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Artvin Merkez, Ardanuç, Borçka, Murgul, Şavşat ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildi.Söz konusu ilçelerde, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. Artvin’in Borçka ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle 4 bina tahliye edildi. Sel suları nedeniyle ise 10 araç hasar gördü. Derenin taşmasıyla avlusu ve çevresi suyla kaplanan cami içerisinde mahsur kalan cemaat, pencerelere uzatılan iş makinelerinin kepçesine alınarak tahliye edildi.

#3
Foto - 4 ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

AĞRI Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi, Tutak ve Patnos ilçelerinde köy okullarındaki eğitim ile taşımalı eğitime yarın ara verildi.Hamur, Taşlıçay ve Diyadin ilçelerinin genelinde de okullar tatil edildi.

#4
Foto - 4 ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

VAN Saray Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, yoğun kar ve meydana gelebilecek buzlanmadan dolayı tüm okulların 7 Şubat'ta tatil edildiği duyuruldu.Özalp ve Muradiye kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede de kırsal mahalleler ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

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