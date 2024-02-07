4 ilde kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

ARTVİN Valilikten alınan bilgiye göre, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Artvin Merkez, Ardanuç, Borçka, Murgul, Şavşat ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildi.Söz konusu ilçelerde, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. Artvin’in Borçka ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle 4 bina tahliye edildi. Sel suları nedeniyle ise 10 araç hasar gördü. Derenin taşmasıyla avlusu ve çevresi suyla kaplanan cami içerisinde mahsur kalan cemaat, pencerelere uzatılan iş makinelerinin kepçesine alınarak tahliye edildi.