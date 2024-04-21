  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Zirvedeki şirketler şaşırtmadı! İşte Trilyon dolarlık şirketler...

Başkan Erdoğan Irak'a gidiyor! Petrol akışı yeniden başlayabilir

Kurtlar Vadisi efsanesiyle ilgili şok gelişme! “İran” detayı herkesi şaşkına çevirdi

Neler oluyor? İsmail Kartal'dan Fred'e tek cümle: Sessizlik bozuldu! Açık açık cevap verdi!

4 ilde DEAŞ'a darbe: Çok sayıda gözaltı var... İşte ele geçirilenler

Türkiye’de her yerde satılan ünlü çikolata markasıyla ilgili skandal gelişme! Herkes “Ama bu nasıl olur” demeye kalmadı ki…

“Tahsin Paşa” rolüyle hafızalara kazınmıştı! AK Parti Milletvekili Yenişehirlioğlu’ndan “lüks saat” paylaşımı sonrası flaş karar! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu

İran’ın İsrail’e saldırılarında kullandığı füzeler için şok “Malatya” iddiası! Derhal açıklama geldi

Saadet Partisi’nde Karamollaoğlu bırakıyor! İşte genel başkanlık için konuşulan 5 aday! Bu isimlere çok ama çok şaşıracaksınız

Arda Güler ve Sacha Boey'e piyango dönemi! O detay ilk kez ortaya çıktı... Sürpriz adım ortalığı karıştıracak
Gündem
5
4 ilde DEAŞ'a darbe: Çok sayıda gözaltı var... İşte ele geçirilenler

2024-04-21 13:25:06
4 ilde DEAŞ'a darbe: Çok sayıda gözaltı var... İşte ele geçirilenler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik 4 ilde gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-27' operasyonlarında 36 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

#1
Foto - 4 ilde DEAŞ'a darbe: Çok sayıda gözaltı var... İşte ele geçirilenler

Bakan Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Kayseri’de gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-27' operasyonlarında 36 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya sosyal medya medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

#2
Foto - 4 ilde DEAŞ'a darbe: Çok sayıda gözaltı var... İşte ele geçirilenler

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız.

#3
Foto - 4 ilde DEAŞ'a darbe: Çok sayıda gözaltı var... İşte ele geçirilenler

Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Kayseri olmak üzere 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu; İstanbul’da sosyal medya platformu 'X' hesabı üzerinden finans faaliyetleri yürüten bir şahsa para gönderdikleri ve terör örgütleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 15 şüpheli yakalandı. Kayseri’de geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, örgüt içerisinde yaralanan şahıslara ilaç ve malzeme temin eden 5 şüpheli yakalandı. İzmir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 14 şüpheli yakalandı. Eskişehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı."

#4
Foto - 4 ilde DEAŞ'a darbe: Çok sayıda gözaltı var... İşte ele geçirilenler

Bakan Yerlikaya paylaşımında operasyonlar sonucu; pompalı tüfekler, ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyale el konulduğunu bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yerli ve milli cep telefonu markası adeta silindi! Tamamen durdu
Ekonomi

Yerli ve milli cep telefonu markası adeta silindi! Tamamen durdu

Türkiye kısa süre önce yerli ve milli cep telefonu üretimine başlamıştı. Yerli ve milli otomobil, TOGG T10X modelinin başarısı ses getirirke..
Yaralıları tahliye etmeye çalışıyordu! İsrail, ambulans şoförünü öldürdü
Dünya

Yaralıları tahliye etmeye çalışıyordu! İsrail, ambulans şoförünü öldürdü

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'un es-Saviye beldesine düzenlenen baskında, İsrail'in ateşi sonucu 48 yaşındaki Filistinli ambulans şoförü..
ABD polisi pedofili olduğunu düşündüğü şahsı kurşun yağmuruna tuttu
Gündem

ABD polisi pedofili olduğunu düşündüğü şahsı kurşun yağmuruna tuttu

ABD polisi, 7 ve 11 yaşlarında iki kız çocuğuyla buluşacağını sanarak otele gelen 67 yaşındaki pedofili şahısa operasyon yaptı...
Müjde geldi! Ev satın almak isteyenler, TOKİ müjde gibi haber geldi: 2+1 3+1 konutlar uygun fiyatlı satılacak
Aktüel

Müjde geldi! Ev satın almak isteyenler, TOKİ müjde gibi haber geldi: 2+1 3+1 konutlar uygun fiyatlı satılacak

Türkiye Toplu Konut Kurumu (TOKİ), ülkenin konut gereksinimlerini karşılamak amacıyla 2024 yılında da aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Ye..
CHP’nin kalesi Eskişehir’de ahlâksızlık zirve yaptı
Gündem

CHP’nin kalesi Eskişehir’de ahlâksızlık zirve yaptı

CHP zihniyeti, ‘kale’ olarak gördüğü Eskişehir’i ahlâksızlıkta zirveye oturttu. Parti adı altında gerçekleştirilecek rezilliğe vatandaşlar t..
DEM Parti yağmalamış! Parçalayıp satmışlar
Gündem

DEM Parti yağmalamış! Parçalayıp satmışlar

DEM Parti döneminde Patnos Belediyesi'ne ait araçların parçalanarak hurdacılara satıldığı iddia edildi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23