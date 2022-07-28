4 aydır haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Ahmet Baştuğ’un kapı komşusu Nazife Yağbasan ise, ”Allah rahmet eylesin diyoruz öncelikle. Kendisi obsesifti (takıntılı), insanlarla ilişkisi hiç yoktu. Sürekli insanlarla kavga ederdi. Çok üzüldük. Ne kadar kötü de olsa bir insanın böyle ölmesi çok acı verici bir şey. Kendisi yalnız yaşıyordu. Yaklaşık 4-5 aydır kendisini hiç görmedim. Ben balkona çıktığım zaman bazen dışarıda görüyordum. Bizim iletişimimiz yok denecek kadar azdı. Sadece bir kere yolda kısa bir iletişim kurduk. Sohbet ettik, aslında aklı başında konuşuyordu fakat apartmandaki herkes şikayetçiydi. Obsesif (takıntılı) olması insanlara rahatsızlık veriyordu. Evet insanlarla ilişkileri güzel değildi ama benim şahsıma öyle bir terbiyesizliği, bir yanlış hareketi olmadı” ifadelerini kullandı.