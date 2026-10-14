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3D modeli ortaya çıktı! Nuh’un Gemisi arayışında yeni görüntü

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3D modeli ortaya çıktı! Nuh’un Gemisi arayışında yeni görüntü

Ağrı Dağı’nın güneyindeki Durupınar Formasyonu’nda yürütülen araştırmalarda bu kez bölgenin 3 boyutlu modeli hazırlandı.

#1
Foto - 3D modeli ortaya çıktı! Nuh’un Gemisi arayışında yeni görüntü

Nuh’un Gemisi olduğu öne sürülen Durupınar Formasyonu’nda araştırmalar yeni bir aşamaya geçti. Ağrı Dağı’nın yaklaşık 29 kilometre güneyinde bulunan tekne biçimli oluşumun yer radarı ve topoğrafik verileri kullanılarak üç boyutlu modeli hazırlanırken, ekip şimdi sondajlardan alınan örneklerde insan faaliyetini gösterebilecek izler arıyor.

#2
Foto - 3D modeli ortaya çıktı! Nuh’un Gemisi arayışında yeni görüntü

Araştırma ekibi, bölgede daha önce gerçekleştirilen yer radarı çalışmalarından elde edilen verileri mimari haritalama şirketi FieldTech ile birlikte üç boyutlu modele dönüştürdü. Modelde kırmızı alanlarla gösterilen bölümlerin, jeofizik incelemelerde yer altında tespit edilen boşlukları temsil ettiği belirtildi. FieldTech, hazırlanan çalışmanın yalnızca ölçülen topoğrafya ve jeofizik verilerine dayandığını, modelde bunların dışında herhangi bir yorumun görselleştirilmediğini açıkladı.

#3
Foto - 3D modeli ortaya çıktı! Nuh’un Gemisi arayışında yeni görüntü

Durupınar Formasyonu yaklaşık 157 metre uzunluğundaki tekne biçimli görüntüsü nedeniyle uzun yıllardır Nuh’un Gemisi iddialarının merkezinde bulunuyor. Ancak formasyonun gerçekten insan yapımı bir yapı olduğuna ilişkin kesin bir arkeolojik kanıt henüz bulunmuş değil.

#4
Foto - 3D modeli ortaya çıktı! Nuh’un Gemisi arayışında yeni görüntü

Saha çalışmalarının ilk aşaması kapsamında bölgede sondajlar da gerçekleştirildi. Araştırmacılar bazı noktalarda 60 fitten, yani yaklaşık 18 metreden daha derine indi. Buradan çıkarılan örneklerin laboratuvar analizleri önümüzdeki dönemde yapılacak. Ekibin özellikle insan faaliyetini gösterebilecek kalıntılar ile çürümüş ahşaba işaret edebilecek organik izleri araştıracağı belirtildi.

#5
Foto - 3D modeli ortaya çıktı! Nuh’un Gemisi arayışında yeni görüntü

Araştırma ekibinden Andrew Jones, alınan örneklerde insan yapımı bir yapıya ilişkin kanıt bulunup bulunmadığını ortaya çıkarmaya çalışacaklarını söyledi. Özellikle organik madde ve olası ahşap kalıntıları üzerinde durulacak. Böylece radar görüntülerinde belirlenen yapıların ve sondajlarda ulaşılan tabakaların doğal süreçlerin sonucu mu, yoksa insan eliyle oluşturulmuş bir yapıyla mı bağlantılı olduğu anlaşılmaya çalışılacak. Durupınar Formasyonu yıllardır farklı görüşlerin odağında bulunuyor. Araştırma ekibi oluşumun Nuh’un Gemisi olabileceğini savunurken, çok sayıda jeolog yapının doğal jeolojik süreçlerle meydana geldiği görüşünü koruyor. Bu nedenle hazırlanan 3D model ve devam eden sondaj çalışmaları henüz Nuh’un Gemisi’nin bulunduğunu kanıtlamıyor. Araştırmanın bundan sonraki aşamasında laboratuvar sonuçlarının belirleyici olması bekleniyor.

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