3D modeli ortaya çıktı! Nuh’un Gemisi arayışında yeni görüntü

Araştırma ekibinden Andrew Jones, alınan örneklerde insan yapımı bir yapıya ilişkin kanıt bulunup bulunmadığını ortaya çıkarmaya çalışacaklarını söyledi. Özellikle organik madde ve olası ahşap kalıntıları üzerinde durulacak. Böylece radar görüntülerinde belirlenen yapıların ve sondajlarda ulaşılan tabakaların doğal süreçlerin sonucu mu, yoksa insan eliyle oluşturulmuş bir yapıyla mı bağlantılı olduğu anlaşılmaya çalışılacak. Durupınar Formasyonu yıllardır farklı görüşlerin odağında bulunuyor. Araştırma ekibi oluşumun Nuh’un Gemisi olabileceğini savunurken, çok sayıda jeolog yapının doğal jeolojik süreçlerle meydana geldiği görüşünü koruyor. Bu nedenle hazırlanan 3D model ve devam eden sondaj çalışmaları henüz Nuh’un Gemisi’nin bulunduğunu kanıtlamıyor. Araştırmanın bundan sonraki aşamasında laboratuvar sonuçlarının belirleyici olması bekleniyor.