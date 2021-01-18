2021-01-18 17:05:11 39 yıl aradan sonra ekranlara geri döndü! İşte yeni dizisi
TRT1 son dönemdeki yapımları ile büyük ilgi görmeye devam ediyor.
TRT1 son dönemdeki yapımları ile büyük ilgi görmeye devam ediyor.
Diriliş Ertuğrul ile başlayan dönem dizilerine Payitaht Abdülhamid ve Uyanış Büyük Selçuklu eklendi. Son olarak ise Masumlar Apartmanı büyük beğeni toplamaya başladı.
Kanalın diğer eğlenceli aile dizisi tadındaki yapımlarından birisi de Tövbeler Olsun, Pazar akşamları ilgi görmeye devam ediyor.
Tövbeler Olsun dizisi ile ilgili sürpriz bir isim ortaya atıldı. Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran, bugüne kadar birçok dizi ve sinema filminde yer alan sanatçı Ahmet Özhan uzun bir aranın ardından ekranlara dönüyor.
TRT 1 ekranlarında 1982'de yayınlanan "Hacı Arif Bey" dizisinde başrol oynayan Özhan, 39 sene sonra yine TRT 1'de izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sanatçı, kadrosunda Güven Kıraç, Erkan Can, Hasan Kaçan, Çiçek Dilligil ve İpek Tuzcuoğlu gibi isimlerin bulunduğu, TRT 1'in sevilen aile komedisi "Tövbeler Olsun"da rol alacak. Ahmet Özhan, dizide mahallenin güler yüzlü ve babacan doktoru "Şevki Hoşnefes" karakterini canlandıracak. Proje tasarımı Hasan Kaçan'a ait olan dizinin yapımcılığını Mustafa Fener üstleniyor. Senaryosu Haluk Özenç, Oktay Berber, Cankut Okutur ve Hüseyin Kaçan imzasını taşıyan "Tövbeler Olsun" her pazar TRT 1'de izleyiciyle buluşuyor.
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