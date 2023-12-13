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385 yıl önce yapıldı! Halen göz kamaştırıyor

2023-12-13 11:42:26
385 yıl önce yapıldı! Halen göz kamaştırıyor

4. Murad'ın Bağdat seferi sırasında inşa ettirdiği hamam, 385 yıldır tarihe meydan okuyor.

#1
Foto - 385 yıl önce yapıldı! Halen göz kamaştırıyor

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde 1638 yılında 4. Murad tarafından inşa edilen ve asırlardır ayakta kalan hamam, tarihi dokusuyla kendine hayran bırakıyor.

#2
Foto - 385 yıl önce yapıldı! Halen göz kamaştırıyor

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde Osmanlı padişahı 4. Murad’ın 1638'de çıktığı Bağdat seferi sırasında yaptırdığı hamam, 385 yıldır tarihe tanıklık ediyor.

#3
Foto - 385 yıl önce yapıldı! Halen göz kamaştırıyor

Yaklaşık 4 asırdır yıllara meydan okuyan hamam tarihi dokusu ile kendisine hayran bırakıyor.

#4
Foto - 385 yıl önce yapıldı! Halen göz kamaştırıyor

Çevresine inşa edilen yapılar sebebiyle görünmez hale gelen tarihi hamam, restore edilmeyi bekliyor.

#5
Foto - 385 yıl önce yapıldı! Halen göz kamaştırıyor

Tarihi hamamı ziyaret eden üniversite öğrencisi Yıldız Yeşil, “Ben Çerkeş ilçesinde üniversite öğrencisiyim.

#6
Foto - 385 yıl önce yapıldı! Halen göz kamaştırıyor

4. Murad’ın 1638 yılında çıktığı Bağdat seferi sırasında yaptırdığı ve Çerkeş meydanında bulunan hamam, tarihi yapısıyla ve eski taşlarıyla ilçe merkezine tarihi bir doku katıyor.

#7
Foto - 385 yıl önce yapıldı! Halen göz kamaştırıyor

Ben de öğrenci olarak üniversitemin yanında böyle güzel bir eserin olmasından mutluluk duyuyorum.

#8
Foto - 385 yıl önce yapıldı! Halen göz kamaştırıyor

Umarım bir an önce restore edilip turistleri ağırlayan güzel bir yer olur” diye konuştu.

#9
Foto - 385 yıl önce yapıldı! Halen göz kamaştırıyor

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