384 tonluk elektrikli kamyon! Sahada faal olarak çalışıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

384 tonluk elektrikli kamyon! Sahada faal olarak çalışıyor

Hitachi Construction Machinery, Zambiya’daki Kansanshi Bakır Madeni’nde 384 tonluk tamamen bataryalı damperli kamyonunu sahaya çıkardı.

#1
Foto - 384 tonluk elektrikli kamyon! Sahada faal olarak çalışıyor

Hitachi Construction Machinery, madencilik sektöründe dikkat çeken yeni nesil elektrikli çözümünü Zambiya’da görücüye çıkardı. Şirket, 384 tonluk tamamen batarya destekli damperli kamyonunu Kansanshi Bakır Madeni’nde düzenlenen kapsamlı bir gösterimle tanıttı. Etkinlikte dünyanın farklı bölgelerinden yaklaşık 30 madencilik müşterisi, aracın performansını sahada doğrudan izleme fırsatı buldu.

#2


Dev kamyonun tanıtımında öne çıkan en önemli başlıklardan biri, aracın üstten beslemeli katener yani trolley hattı üzerinden aynı anda hem çalışıp hem de şarj olabilmesi oldu. Bu sistem sayesinde kamyonun operasyon sırasında enerji desteği aldığı, böylece çalışma sürecinin kesintiye uğramadan sürdürülebildiği belirtildi.

#3


Yeni sistemin, klasik elektrikli araç kullanım anlayışının ötesine geçtiği vurgulandı. Trolley hattı bağlantısıyla çalışan kamyon, enerji ikmali için uzun süreli duruşlara ihtiyaç duymadan faaliyetini sürdürebiliyor. Bu yapının özellikle yoğun yük taşıma operasyonlarında zaman kaybını azaltarak verimliliği artırması bekleniyor.

#4


Mühendislik tasarımında ise aracın yük kapasitesi, denge merkezi ve manevra kabiliyeti korunurken, geleneksel dizel damperli kamyonlara kıyasla köklü bir yapısal değişime gidilmediği ifade edildi. Böylece yeni aracın mevcut maden sahalarına daha kolay entegre edilebileceği değerlendiriliyor.

#5


Saha testleri sırasında elde edilen veriler de aracın performansına ilişkin önemli göstergeler sundu. Test süreci boyunca 4 bin kilometreden fazla yol kat eden kamyonun 30 bin tondan fazla malzeme taşıdığı bildirildi. Ayrıca aracın ivmelenme performansında artış sağlandığı, çalışma esnasında ise gürültü seviyesinin belirgin biçimde düştüğü kaydedildi.

#6


Gösterimin dikkat çeken bir diğer yönü ise emisyon tarafında ortaya çıktı. Zambiya’nın enerji altyapısında hidroelektrik üretimin yüzde 92 seviyesinde olması sayesinde, kamyonun operasyon sırasında sıfır karbondioksit emisyonuyla çalıştığı aktarıldı. Bu durumun, özellikle karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen büyük ölçekli madencilik şirketleri açısından kritik bir avantaj sunduğu belirtildi.

#7


Hitachi Construction Machinery yetkilileri, gerçek zamanlı saha verilerinin bu sistemin büyük madencilik operasyonlarında sürdürülebilir şekilde kullanılabileceğini ortaya koyduğunu ifade etti. Şirketin üst düzey yöneticilerinden Hiroshi Kanezawa da proje kapsamında First Quantum ile yürütülen iş birliğinin önemine işaret etti. Kanezawa, şirketin yeni marka vizyonunun yenilikçi ve entegre enerji çözümleri üzerine inşa edildiğini belirterek, 2027’de devreye alınması planlanan “LANDCROS” markasının bu dönüşümün önemli bir parçası olacağını dile getirdi. Açıklamada, markadaki “S” harfinin “çözüm” yaklaşımını temsil ettiği ve farklı enerji kaynaklarını bir araya getiren sistemlerin gelecekte madencilik sektöründe belirleyici rol oynayacağı vurgulandı.

#8


Şirketin yol haritasına göre 384 tonluk tamamen bataryalı damperli kamyon teknolojisinin 2027 mali yılında ticari kullanıma sunulması hedefleniyor. Hitachi’nin bu adımı, ağır iş makinelerinde elektrikli dönüşümün yalnızca şehir içi ulaşım araçlarıyla sınırlı kalmadığını, madencilik gibi yüksek enerji ihtiyacı bulunan alanlarda da yeni bir dönemin kapısını araladığını gösteriyor.

