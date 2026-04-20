KARAOK füzesi ilk kez satıldı! ABD'ye güvenmediler, Türkiye'den aldılar
ROKETSAN tarafından yerli imkanlarla geliştirilen KARAOK kısa menzilli tanksavar silah sistemi ilk kez yabancı bir ülkeye ihraç edildi.
Defenceturk'te yer alan habere göre, ROKETSAN tarafından geliştirilen KARAOK kısa menzilli tanksavar sistemi, ihracat kapsamında Malezya’ya teslim edildi.
Malezya kaynakları, toplam 18 adet KARAOK sisteminin ülkeye ulaştığını açıkladı. Teslim edilen KARAOK füze sistemi ve lançerinin, Malezya’da düzenlenen DSA 2026 Savunma Fuarı’nda sergilendiği bildirildi. Bu durum, sistemin uluslararası pazardaki görünürlüğünü artıran önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.
KARAOK teslimatının, 2023 yılında sonuçlanan Malezya tanksavar ihalesi kapsamında gerçekleştirildiği biliniyor. Söz konusu anlaşmanın toplamda 108 adet KARAOK füzesini kapsadığı ifade ediliyor.
Uluslararası kaynaklara göre yaklaşık 20 milyon dolar değerindeki sözleşme kapsamında ROKETSAN, Güney Kore ve Çinli rakiplerini geride bırakarak ihaleyi kazandı.
KARAOK, tek personel tarafından kullanılabilen kısa menzilli “at-unut” tipi bir tanksavar sistemi olarak geliştirildi. Kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlık sayesinde sistem: Gece ve gündüz görev yapabiliyor. Hedefi bağımsız şekilde takip edebiliyor.
16 kilogramın altındaki ağırlığıyla dikkat çeken KARAOK, 110 cm uzunluğa sahip olup katlanabilir kanat yapısıyla taşınabilirlik avantajı sunuyor.
Füze; tandem harp başlığı ve kapalı alanlardan atışa imkân sağlayan yerli hibrit çift aşamalı roket motoru ile donatıldı.
