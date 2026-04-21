Marta Kos'tan ses getirecek itiraf: Türkiye MERCOSUR’dan bile daha önemli, olmazsa olmaz konumdalar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Marta Kos'tan ses getirecek itiraf: Türkiye MERCOSUR'dan bile daha önemli, olmazsa olmaz konumdalar

AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kos, 'Türkiye MERCOSUR'dan önemli' dedi.

Foto - Marta Kos'tan ses getirecek itiraf: Türkiye MERCOSUR’dan bile daha önemli, olmazsa olmaz konumdalar

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, Türkiye'nin ekonomik olarak Güney Amerika Ortak Pazarı'ndan (MERCOSUR) daha önemli olduğunu ifade ederek, " Türkiye'nin çok büyük ve güçlü bir ordusu var" dedi.

Foto - Marta Kos'tan ses getirecek itiraf: Türkiye MERCOSUR’dan bile daha önemli, olmazsa olmaz konumdalar

Avrupa Parlamentosu (AP) Dışişleri Komisyonu resmi oturumları kapsamında konuşan AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, Türkiye'yi övdü. Aralarında Türkiye karşıtı AP üyelerinin de bulunduğu komisyon üyelerine hitap eden ve AB'nin yeni genişleme vizyonu hakkında bilgiler veren Kos, Türkiye'nin AB için olmazsa olmaz bir ülke olduğuna vurgu yaptı. AP Dışişleri Komisyonu resmi çalışmaları kapsamında yeni dönemde AB Komisyonu'nun Genişleme politikası kapsamında aday ülkelerle ilişkilerde yeni formüller uygulamak istediğini bildiren Kos, Türkiye konusunda daha yakın ilişkiler için sinyal verdi.

Foto - Marta Kos'tan ses getirecek itiraf: Türkiye MERCOSUR’dan bile daha önemli, olmazsa olmaz konumdalar

Türkiye'nin AB için ekonomik açıdan çok önemli olduğunu belirten Kos, AB'nin son dönemde imzalamak için büyük eleştirilere ve traktör eylemlerine sebep olan Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) anlaşmasından bile daha önemli olduğunu söyledi.

Foto - Marta Kos'tan ses getirecek itiraf: Türkiye MERCOSUR’dan bile daha önemli, olmazsa olmaz konumdalar

AB Komisyonu bünyesinde genişleme yanında bağlantısallık olarak tanımlanan ve Karadeniz, Kafkaslar ve Orta Asya bölgeleriyle taşımacılık, enerji, dijital bağlantılar gibi konulardan da sorumlu olduğunu bildiren Kos, bu politikalar açısından da Türkiye'nin önemine dikkat çekti.

Foto - Marta Kos'tan ses getirecek itiraf: Türkiye MERCOSUR’dan bile daha önemli, olmazsa olmaz konumdalar

Türkiye'nin bunlar gibi başka konularda da AB için çok önemli olduğunu bildiren AB Genişleme Komiseri Marta Kos, "Türkiye'nin çok büyük ve güçlü bir ordusu var. Karadeniz Bölgesi'nin bu kadar güvenlik sorunu yaşadığı bir dönemde Türkiye çok önemli özelliklere sahip" ifadelerini kullandı.

