3600 ek gösterge artışından kim hangi emekli, memur yararlanacak? 2200-2600 ek gösterge 3600’e mi çıktı?

25 yıllık bir kamu çalışanı, yani bu kapsam içerisine giren meslek grubundaki polis, hemşire veya kapsama alınacak birisi, eğer 3600 ek göstergeyse şu an 5 bin 275 lira olan emekli maaşı 6 bin 432 liraya çıkacak. 1156 lira aylık maaşında artış olacak. İkramiyesi ise, 3000 ek göstergede 169 bin lira iken 206 bin lira emekli ikramiyesi almış olacak.” 30 yıllık kamu görevlisinin ise 3000 göstergede 5 bin 627 lira maaşının, 6 bin 861 liraya çıkacağını ve maaşının 1234 lira artacağını, emekli ikramiyesinin de 202 bin liradan 247 bin liraya çıkacağını ifade etti.