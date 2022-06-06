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Ekonomi
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3600 ek gösterge artışından kim hangi emekli, memur yararlanacak? 2200-2600 ek gösterge 3600’e mi çıktı?

2022-06-06 13:31:55
3600 ek gösterge artışından kim hangi emekli, memur yararlanacak? 2200-2600 ek gösterge 3600’e mi çıktı?

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi ciddi oranda yükseliyor.Hal böyle olunca da ek gösterge artışı emekli ile memurlar tarafından bir hayli merak ediliyor. Geçtiğimiz gün 3600 ek gösterge çalışmasının tamamlandığı açıklandı ve 3600 ek göstergenin kapsamı da netlik kazandığı açıklanmıştı. Buna göre, Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ek gösterge artışında yararlanacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ek göstergede umutları artıran açıklama gelerek 4 meslek grubunun değil 6 milyon emeklinin 3600 ek gösterge artışından yararanacağı duyuruldu. Peki 3600 ek gösterge emekli maaşı ne kadar? 3600 ek gösterge emekli ikramiyesi ne kadar?

#1
Foto - 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Ekmekli maaşı ve ikramiyeler ne kadar artacak? Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerekli bütçe çalışmasını tamamladı. Düzenleme ile kamu çalışanlarının refahı artırılması amaçlanıyor. 3600 ek gösterge kime var? İşte detaylar...

3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Ekmekli maaşı ve ikramiyeler ne kadar artacak? Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerekli bütçe çalışmasını tamamladı. Düzenleme ile kamu çalışanlarının refahı artırılması amaçlanıyor. 3600 ek gösterge kime var? İşte detaylar...

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmayı tamamladık ve meclise sunma noktasına getirdik" dedi. Erdoğan" Bugün burada sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek gurbunu değil 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerinin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmakla yetinmek istiyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yapacağı konuşmada 3600 ek göstergenin detaylarını açıklayacağını söyledi.

#3
Foto - 3600 ek gösterge ile maaşlar ne kadar olacak? Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya CNN Türk ekranlarında, 3600 Ek Gösterge ile maaşlarda yüzde 20-25 aralığında artış olacağını belirtti. Kaya,

3600 ek gösterge ile maaşlar ne kadar olacak? Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya CNN Türk ekranlarında, 3600 Ek Gösterge ile maaşlarda yüzde 20-25 aralığında artış olacağını belirtti. Kaya, "3600 ek göstergeyle ilgili kritik gün. Bakanlıklar tarafından bütçeler ve teknik detaylar çalışıldı, raporlar sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek göstergenin detaylarını anlatacak. Ek gösterge 4 ana meslek grubundan yola çıkılmıştı. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri 3600 ek göstergeye ulaşmış olacaklar. Bu meslek gruplarının içinde 2200-2600'lü olanlar vardı. 3600'e kavuşmuş oldular.

#4
Foto - 3600 ek gösterge emekli aylığı ve ikramiyeleri ne kadar artacak? Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, 3600 ek göstergenin emekli maaşlarına etkisinin memur maaşlarına göre daha fazla olacağını söyledi. “Burada kesin bir bilgi olarak söyleyebiliriz ki, 3000 ek göstergenin 3600’e çıkması durumda maaşların nasıl artacağı zaten belli.

3600 ek gösterge emekli aylığı ve ikramiyeleri ne kadar artacak? Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, 3600 ek göstergenin emekli maaşlarına etkisinin memur maaşlarına göre daha fazla olacağını söyledi. “Burada kesin bir bilgi olarak söyleyebiliriz ki, 3000 ek göstergenin 3600’e çıkması durumda maaşların nasıl artacağı zaten belli.

#5
Foto - 25 yıllık bir kamu çalışanı, yani bu kapsam içerisine giren meslek grubundaki polis, hemşire veya kapsama alınacak birisi, eğer 3600 ek göstergeyse şu an 5 bin 275 lira olan emekli maaşı 6 bin 432 liraya çıkacak. 1156 lira aylık maaşında artış olacak. İkramiyesi ise, 3000 ek göstergede 169 bin lira iken 206 bin lira emekli ikramiyesi almış olacak.” 30 yıllık kamu görevlisinin ise 3000 göstergede 5 bin 627 lira maaşının, 6 bin 861 liraya çıkacağını ve maaşının 1234 lira artacağını, emekli ikramiyesinin de 202 bin liradan 247 bin liraya çıkacağını ifade etti.

25 yıllık bir kamu çalışanı, yani bu kapsam içerisine giren meslek grubundaki polis, hemşire veya kapsama alınacak birisi, eğer 3600 ek göstergeyse şu an 5 bin 275 lira olan emekli maaşı 6 bin 432 liraya çıkacak. 1156 lira aylık maaşında artış olacak. İkramiyesi ise, 3000 ek göstergede 169 bin lira iken 206 bin lira emekli ikramiyesi almış olacak.” 30 yıllık kamu görevlisinin ise 3000 göstergede 5 bin 627 lira maaşının, 6 bin 861 liraya çıkacağını ve maaşının 1234 lira artacağını, emekli ikramiyesinin de 202 bin liradan 247 bin liraya çıkacağını ifade etti.

#6
Foto - Emekli ikramiyelerinde yüzde 20-21 artış olacağını söyleyen Zengin, örneklerle açıkladı:

Emekli ikramiyelerinde yüzde 20-21 artış olacağını söyleyen Zengin, örneklerle açıkladı: "Örneğin temmuz ayında varsayalım ki yüzde 40 zam geldiği takdirde bizim 1234 lira konuştuğumuz rakamın üzerine 500 lira daha koyduğunuzda 1734 lira olacak. Uygulama eğer Ocak 2023 olacaksa, ki benim tahminim öyle, dolayısıyla ocak ayında alınan zam bu rakama ilave edilecek. O nedenle, 25-30 yıllık kamu görevlisi olarak çalışmış emekliler, şu an aldıkları maaşı yüzde 21-22 ile çarpıp alacağı maaşı hesaplayabilir.”

#7
Foto - 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak? Emekli olan memurlar göstergeden kaynaklı fark almayacak. Yeni emekli olacak olan memurların tazminatına yansıyacak. Emekli olanların sadece maaşları artacak. 3600 ek göstergenin 15 Ocak 2023 tarihinde devreye girmesi bekleniyor. Memur-Sen’in tazminat yansıtma oranları ile ilgili hükümete sunduğu teklife değinen Zengin, şöyle konuştu:

3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak? Emekli olan memurlar göstergeden kaynaklı fark almayacak. Yeni emekli olacak olan memurların tazminatına yansıyacak. Emekli olanların sadece maaşları artacak. 3600 ek göstergenin 15 Ocak 2023 tarihinde devreye girmesi bekleniyor. Memur-Sen’in tazminat yansıtma oranları ile ilgili hükümete sunduğu teklife değinen Zengin, şöyle konuştu:

#8
Foto - “Bu ne anlama geliyor, tazminat yansıtma oranları, kamu görevlilerinin göstergelerine göre, yüzde 55’ten başlıyor yüzde 255’e kadar çıkıyor. Tazminat yansıtma oranları artarsa, bazı kamu görevlilerinin ek göstergesi artamasa bile bu teklifle maaşlarda artış gerçekleşebilir.”

“Bu ne anlama geliyor, tazminat yansıtma oranları, kamu görevlilerinin göstergelerine göre, yüzde 55’ten başlıyor yüzde 255’e kadar çıkıyor. Tazminat yansıtma oranları artarsa, bazı kamu görevlilerinin ek göstergesi artamasa bile bu teklifle maaşlarda artış gerçekleşebilir.”

#9
Foto - Tamamlanma aşamasında olan ek gösterge çalışmasında tartışılan konulardan biri de 2 yıllık yüksekokul mezunlarının çalışmadan yararlanıp yararlanamayacağı oldu. 3600 ek göstergede yalnızca 4 yıllık üniversite mezunlarının yararlanabileceği belirtilmişti fakat çalışmada kapsam genişledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyiop Erdoğan’a sunulan çalışma taslağında 2 yıllık mezunlar da kapsama dahil ediliyor.

Tamamlanma aşamasında olan ek gösterge çalışmasında tartışılan konulardan biri de 2 yıllık yüksekokul mezunlarının çalışmadan yararlanıp yararlanamayacağı oldu. 3600 ek göstergede yalnızca 4 yıllık üniversite mezunlarının yararlanabileceği belirtilmişti fakat çalışmada kapsam genişledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyiop Erdoğan’a sunulan çalışma taslağında 2 yıllık mezunlar da kapsama dahil ediliyor.

#10
Foto - Memurların emekli olduklarında alacakları emekli aylıkları ile emekli olurken alacakları emeklilik tazminatının hesaplanmasında çeşitli göstergeler kullanılıyor. Bu göstergeler ise hesaplamayı dolayısıyla da maaşı ve tazminatı otomatik olarak etkiliyor. Ek göstergenin 2200'lerden 3600'lere çıkması durumunda sadece emeklilik tazminatında 20 bin liraya yakın bir artış bekleniyor. Aynı zamanda emekli maaşında da artış olacak. Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

Memurların emekli olduklarında alacakları emekli aylıkları ile emekli olurken alacakları emeklilik tazminatının hesaplanmasında çeşitli göstergeler kullanılıyor. Bu göstergeler ise hesaplamayı dolayısıyla da maaşı ve tazminatı otomatik olarak etkiliyor. Ek göstergenin 2200'lerden 3600'lere çıkması durumunda sadece emeklilik tazminatında 20 bin liraya yakın bir artış bekleniyor. Aynı zamanda emekli maaşında da artış olacak. Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

#11
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