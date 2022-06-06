2022-06-06 13:31:55 3600 ek gösterge artışından kim hangi emekli, memur yararlanacak? 2200-2600 ek gösterge 3600’e mi çıktı?
Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi ciddi oranda yükseliyor.Hal böyle olunca da ek gösterge artışı emekli ile memurlar tarafından bir hayli merak ediliyor. Geçtiğimiz gün 3600 ek gösterge çalışmasının tamamlandığı açıklandı ve 3600 ek göstergenin kapsamı da netlik kazandığı açıklanmıştı. Buna göre, Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ek gösterge artışında yararlanacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ek göstergede umutları artıran açıklama gelerek 4 meslek grubunun değil 6 milyon emeklinin 3600 ek gösterge artışından yararanacağı duyuruldu. Peki 3600 ek gösterge emekli maaşı ne kadar? 3600 ek gösterge emekli ikramiyesi ne kadar?