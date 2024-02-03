2024-02-03 11:47:55 35,43 milyar lira harcama yapıldı! Müthiş görüntüler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ‘asrın felaketi’nin ulaştırma ve haberleşme altyapısında yol açtığı hasarı hızlıca onardıklarını ve kalıcı yapıların çalışmalarının da aynı hızla devam ettiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, deprem bölgesi için bu yıl bütçeden 35,43 milyar harcama yapılacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, ‘asrın felaketi’ olarak adlandırılan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında atılan adımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.