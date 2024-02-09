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3500 liraya TOGG!

2024-02-09 19:46:47
3500 liraya TOGG!

Yerli otomobil TOGG satış rekorları kırarken Konya'da herkesi şaşırtan bir kampanya başladı. Kampanyaya göre, 3500 lirası olan TOGG'a binebilecek.

#1
Foto - 3500 liraya TOGG!

Türkiye'nin hayali olan yerli ve milli otomobil üretimi uzun yıllar sonra gerçek oldu.

#2
Foto - 3500 liraya TOGG!

TOGG resmi olarak 25 Haziran 2018 tarihinde kuruldu. 2020 yılında ise Bursa'nın Gemlik İlçesinde fabrikanın temelleri atıldı.

#3
Foto - 3500 liraya TOGG!

Son teknolojiye uygun şekilde inşa edilen fabrikada kısa süre sonra üretim başladı. Başlangıçta yıllık 100 bin araçlık üretim kapasitesi olacak fabrikanın üretim kapasitesinin 2030 yılına kadar 1 milyon adete yükseltilmesi planlanıyor.

#4
Foto - 3500 liraya TOGG!

Kısa süre önce TOGG satışı başladı. 2023 yılının Mart ayında satışa sunulan TOGG'un fiyatı ise 953 bin liraydı.

#5
Foto - 3500 liraya TOGG!

İlk yıl için kurayla satışa sunulan TOGG'a yoğun ilgi gösterildi. Yıl sonuna kadar neredeyse 20 bin TOGG teslimatı tamamlandı.

#6
Foto - 3500 liraya TOGG!

2024 yılıyla birlikte normal sipariş sistemine geçildi. TOGG V1 RWD Standart Menzil modeli 1 milyon 432 bin liradan satılıyor.

#7
Foto - 3500 liraya TOGG!

TOGG V1 RWD Uzun Menzil 1 milyon 673 bin lira. TOGG V2 RWD Uzun Menzil ise 1 milyon 823 bin liraya satılıyor.

#8
Foto - 3500 liraya TOGG!

Vatandaşın en çok sitem ettiği husus ise TOGG'un pahalı olması. Elektrikli olan TOGG'un sadece geliri yüksek insanlara hitap ettiği söyleniyor.

#9
Foto - 3500 liraya TOGG!

Bu eleştiri de maalesef ki herkes tarafından kabul görüyor.

#10
Foto - 3500 liraya TOGG!

Yerli ve milli otomobil TOGG'a herkes binsin diye Konya'da kampanya düzenlendi.

#11
Foto - 3500 liraya TOGG!

Dervish Oto Kiralama firması filosuna TOGG V2 RWD Uzun Menzil modelini ekledi.

#12
Foto - 3500 liraya TOGG!

Gemlik rengine sahip olan yerli otomobil herkes binsin diye Şubat ve Mart ayında kampanyalı olarak kiraya verilecek.

#13
Foto - 3500 liraya TOGG!

Firma tarafından yapılan paylaşımda TOGG'un günlük kirasının ise sadece 3500 lira olduğu belirtildi. Söz konusu kampanyanın yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

#14
Foto - 3500 liraya TOGG!

KAYNAK: MERHABA HABER

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