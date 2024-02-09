2024-02-09 19:46:47 3500 liraya TOGG!
Yerli otomobil TOGG satış rekorları kırarken Konya'da herkesi şaşırtan bir kampanya başladı. Kampanyaya göre, 3500 lirası olan TOGG'a binebilecek.
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Yerli otomobil TOGG satış rekorları kırarken Konya'da herkesi şaşırtan bir kampanya başladı. Kampanyaya göre, 3500 lirası olan TOGG'a binebilecek.
Türkiye'nin hayali olan yerli ve milli otomobil üretimi uzun yıllar sonra gerçek oldu.
TOGG resmi olarak 25 Haziran 2018 tarihinde kuruldu. 2020 yılında ise Bursa'nın Gemlik İlçesinde fabrikanın temelleri atıldı.
Son teknolojiye uygun şekilde inşa edilen fabrikada kısa süre sonra üretim başladı. Başlangıçta yıllık 100 bin araçlık üretim kapasitesi olacak fabrikanın üretim kapasitesinin 2030 yılına kadar 1 milyon adete yükseltilmesi planlanıyor.
Kısa süre önce TOGG satışı başladı. 2023 yılının Mart ayında satışa sunulan TOGG'un fiyatı ise 953 bin liraydı.
İlk yıl için kurayla satışa sunulan TOGG'a yoğun ilgi gösterildi. Yıl sonuna kadar neredeyse 20 bin TOGG teslimatı tamamlandı.
2024 yılıyla birlikte normal sipariş sistemine geçildi. TOGG V1 RWD Standart Menzil modeli 1 milyon 432 bin liradan satılıyor.
TOGG V1 RWD Uzun Menzil 1 milyon 673 bin lira. TOGG V2 RWD Uzun Menzil ise 1 milyon 823 bin liraya satılıyor.
Vatandaşın en çok sitem ettiği husus ise TOGG'un pahalı olması. Elektrikli olan TOGG'un sadece geliri yüksek insanlara hitap ettiği söyleniyor.
Bu eleştiri de maalesef ki herkes tarafından kabul görüyor.
Yerli ve milli otomobil TOGG'a herkes binsin diye Konya'da kampanya düzenlendi.
Dervish Oto Kiralama firması filosuna TOGG V2 RWD Uzun Menzil modelini ekledi.
Gemlik rengine sahip olan yerli otomobil herkes binsin diye Şubat ve Mart ayında kampanyalı olarak kiraya verilecek.
Firma tarafından yapılan paylaşımda TOGG'un günlük kirasının ise sadece 3500 lira olduğu belirtildi. Söz konusu kampanyanın yoğun ilgi görmesi bekleniyor.
KAYNAK: MERHABA HABER
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