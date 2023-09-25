350 yıllık dev eser bulundu! Görenler hayret etti… Heyecanlandıran gelişme!Zamana meydan okuyor…

Dolayısıyla bu anlamda da önemli bir yere sahip. Parion Antik Kenti’nde 2700 yıl öncesinden itibaren varlığını bildiğimiz kültürel geçmişin devamlılığının Milattan Sonra 1700’lerde de burada aktif olarak sürdürüldüğünün ve bunun devamında da modern dönemde devam ettiğini yani aslında bölgedeki 2700 yıllık kültürel devamlılığın aralıksız günümüze kadar gelebileceğini gösteren önemli verilerden biri ile karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz” dedi.