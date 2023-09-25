2023-09-25 11:36:24 350 yıllık dev eser bulundu! Görenler hayret etti… Heyecanlandıran gelişme!Zamana meydan okuyor…
Çanakkale Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip olup, Roma İmparatorluk döneminde önemli bir liman kenti konumunda olan Parion Antik Kenti’nde kazı çalışmalarına devam eden kazı ekibi tarafından 350 yıllık Osmanlı Hamamı gün yüzüne çıkarıldı. Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Parion Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Kasapoğlu, “Antik kentin konumlandığı coğrafyanın günümüzdeki devamlılığı niteliğindeki Kemer Köyü’ndeki modern yapılar arasında saklı kalmış ve bu köydeki 350 yıl öncesine uzanan Osmanlı-Türk varlığının korunagelmiş en belirgin mimari tek yapısı” dedi.