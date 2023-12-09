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35 bin TL maaşı var, ama kimse o işi yapmak istemiyor! İlanlar o işi yapanı arayanlarla doldu! Şaka değil, 60 bin alan da var

2023-12-09 16:07:55
35 bin TL maaşı var, ama kimse o işi yapmak istemiyor! İlanlar o işi yapanı arayanlarla doldu! Şaka değil, 60 bin alan da var

İstanbul’da esnafın personel sorunu bitmiyor. Neredeyse tüm dükkanların camında asılı olan ilanlar dikkat çekerken, esnaf 35 bin liraya çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçi…. İstanbul’daki restoran, kafe gibi yerlerde motokurye açığı gün geçtikçe artıyor. Şehrin her noktasında bulunan dükkanlara asılı olan motokurye ilanları ne yazık ki camlarda kalmaya devam ediyor. Esnaf motokuryelerin alışveriş, yemek ve kargo kargo sektörlerinin mobil uygulamalarında bulunan esnaf kurye sistemine geçtiği için personel sıkıntısı yaşadıklarını belirtiyor.

#1
Foto - 35 bin TL maaşı var, ama kimse o işi yapmak istemiyor! İlanlar o işi yapanı arayanlarla doldu! Şaka değil, 60 bin alan da var

20 senedir motokuryelik yapan Motorcular Birlik Beraberlik Yardımlaşma Derneği Başkanı Fahrettin Dündar da kuryelerin uygulama sistemlerine son zamanda daha çok geçiş yaptığını doğrulayarak konuyla ilgili açıklama yaptı. Rami’de restoran işleten ve uzun zamandır personel sıkıntısı yaşayan Hayrettin Güngör, "Motokurye sıkıntısı var 2023 yılında, sene içerisinde sürekli arayıştayız. Ortalama 30-35 bin lira maaş veriyoruz yine de bulamıyoruz. İş değiştirme var; pandemiden sonra çıkan uygulamalar var, onlara gidenler, maaş beğenmeyenler var. Sigorta, maaşlar her şeyi veriyoruz ama yine de bulamıyoruz." dedi.

#2
Foto - 35 bin TL maaşı var, ama kimse o işi yapmak istemiyor! İlanlar o işi yapanı arayanlarla doldu! Şaka değil, 60 bin alan da var

Bir mobil uygulama hizmetinde kurye olan Oğuz Özcan, "Doğruyu söylemek gerekirse konu maaşlar. Maaşlar az olduğu için restoranlar kurye bulamıyorlar. 30 bin lira maaş veriyor ama haftada 1 gün izin yapıyorsun. 12 saat tam zamanlı çalışıyorsun. Ben de 12 saat çalışıyorum ama uygulamada 50-60 bin lira kazanıyorum. Bu yüzden kuryeler uygulamayı tercih ediyor, restoranlar kurye bulamıyor. Maaşlar yüksek olsa, kuryeler restoranları tercih ederler, sabit lokasyon oldukları için. Aşırı derecede kurye olan var, en çok da uygulama kullanan kurye artışı var." Derken, bir başka motokurye Onur Yürük ise şunları söyledi:

#3
Foto - 35 bin TL maaşı var, ama kimse o işi yapmak istemiyor! İlanlar o işi yapanı arayanlarla doldu! Şaka değil, 60 bin alan da var

"Restoranda tabi ki çalışmayız, biz şu anda kendi işimizin patronuyuz. Günlük 1.5-2-2 buçuk bin lira kazanıyorum. Restoranda çalışacağına, belirli saatlerde çalışacağına bu şekilde daha serbestsin ve istediğin kadar kazanıyorsun."

#4
Foto - 35 bin TL maaşı var, ama kimse o işi yapmak istemiyor! İlanlar o işi yapanı arayanlarla doldu! Şaka değil, 60 bin alan da var

Yirmi senedir motokurye olan, Motorcular Birlik Beraberlik Yardımlaşma Derneği Başkanı Fahrettin Dündar yaşanan sorunla ilgili, “Böyle bir sıkıntı söz konusu. Bunun sebebi ağırlıkla esnaf kurye çalıştırılması. Süslü ilanlarla 60-70 bin ücret veriyoruz diyerek insanımızı kandırıyorlar. Çoğu insanımız da bu kadar para kazanacaksam kredi çekeyim 100-120 bin liraya motor alayım diyor. İşe başladığı zaman bakıyor ki, vergisidir, benzinidir, motosiklet bakım masraflarını gördüğü ve cebinde 20 bin lira kaldığı zaman, koşulları gördüğü zaman diyor ki sigortalı bir işte çalışsam daha çok kazanacaktım. Pandemi döneminde e-ticaret ciddi bir yükseliş yaşadı, kurye açığı oldu. Süslü ilanlarla çok kurye işe başlattılar, birçoğu işi bıraktı. Başlayanlar içinde avukat, sağlık personeli, öğretmenler biliyorum. İşin gerçek yüzünü görenler bırakıp kaçtı. Şu an uygulamalara geçiş çok var. Fakat başladıktan bir süre sonra iki üç ay sonra tekrar restoranlara dönmeye çalışıyorlar. Çünkü yağmurda bekleme yeri var, oturacak yeri var. Uygulamada da çalışsa fatura kesmek zorunda, kestiği zaman aynı giderler devam ediyor. Restoranda çalışmak her zaman artıdır, benim önerim her zaman sigortalı çalışmak, esnaf kurye olarak değil. Çünkü, Bağkur'u çoğu ödemiyor." İfadelerini kullandı.

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