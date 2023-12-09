2023-12-09 16:07:55 35 bin TL maaşı var, ama kimse o işi yapmak istemiyor! İlanlar o işi yapanı arayanlarla doldu! Şaka değil, 60 bin alan da var
İstanbul’da esnafın personel sorunu bitmiyor. Neredeyse tüm dükkanların camında asılı olan ilanlar dikkat çekerken, esnaf 35 bin liraya çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçi…. İstanbul’daki restoran, kafe gibi yerlerde motokurye açığı gün geçtikçe artıyor. Şehrin her noktasında bulunan dükkanlara asılı olan motokurye ilanları ne yazık ki camlarda kalmaya devam ediyor. Esnaf motokuryelerin alışveriş, yemek ve kargo kargo sektörlerinin mobil uygulamalarında bulunan esnaf kurye sistemine geçtiği için personel sıkıntısı yaşadıklarını belirtiyor.