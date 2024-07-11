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Yaşam
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30 yıllık usta çalıştıracak Türk işçi bulamıyor

2024-07-11 21:57:17
30 yıllık usta çalıştıracak Türk işçi bulamıyor

30 yıldır anahtarcılık yapan Murat Mursal, çalıştıracak Türk işçi bulamadıklarını belirtti.

#1
Foto - 30 yıllık usta çalıştıracak Türk işçi bulamıyor

Sivas'ta yaklaşık 30 yıldır anahtarcılık yapan Murat Mursal, artık gençlerin masa başı iş istediğini söyleyerek, bu gidişle unutulmaya yüz tutmuş mesleklerde artık çalıştıracak Türk işçi bulamayacaklarını belirtti.

#2
Foto - 30 yıllık usta çalıştıracak Türk işçi bulamıyor

Teknolojinin hızla ilerlemesi ve sanayinin gelişmesi, toplumun sosyal yapısını derinden etkiledi. Bu etkiler birçok mesleğin ortaya çıkmasına yol açarken, bazı mesleklerin de zamanla yok olmasına neden oldu. Zaman içinde kaybolup unutulmaya yüz tutan meslekler arasına anahtarcılık da eklendi.

#3
Foto - 30 yıllık usta çalıştıracak Türk işçi bulamıyor

Yaklaşık 30 yıldır baba mesleğini sürdürüp anahtarcılık yapan Murat Mursal, pek çok meslekte olduğu gibi kendi mesleğinde de çırak bulamadığını belirtti. Çırak olmadığı için usta yetişmediğini söyleyen Mursal, “Bizden sonraki nesil daha masa başı iş arıyor. Bu mesleği benimsemeyip yapmasak da ülkemizdeki düzensiz göçmen arkadaşlar çalışma olanağı bulmaya çalıştıkları için bu mesleklere yönelecekler. Ben eminim ki ilerleyen zamanlarda bu mesleği yapanlar onlar olacak” dedi.

#4
Foto - 30 yıllık usta çalıştıracak Türk işçi bulamıyor

Artık gençlerin meslek yapmak istemediğini söyleyen Mursal, “Babam bu mesleğe devam etmemi çok arzulardı. Birkaç yerde çalıştığım halde sonrasında babamın yanında çalışmaya başlayarak mesleği öğrenmiş oldum ve severek yapıyorum şu an. Anahtarcılık mesleği şu anda yok olmak üzere diyebiliriz. Çırak yetişmiyor, bizden sonraki nesil daha masa başı iş arıyor. Emeksiz, zahmetsiz bir para kazanma arzusundalar. Bizim mesleğimiz de muhtemelen yavaş yavaş yok oluyor. Çırak yetişmiyor, usta yetişmiyor artık. Benim farklı birkaç sektörde de arkadaşlarım var, artık gençler meslek yapmak istemiyor. Çoğu üniversite bitirmiş oluyor ve ben bitirdikleri üniversitelerin bir manası olduğunu düşünmüyorum. İdealizmin öldüğünü, ideal gençlerin yetişmediğini görüyorum. Ve bizim mesleğin de devamı olamayacağını düşünüyorum. İnternet çağında yaşayan çocuklar, orada izlediklerinden etkileniyor. Halkın tabanına indiğimizde eskiden aileler çocuklarını küçüklükten itibaren meslek öğrenmesi için sanayiye gönderirlerdi. Çocuklar küçük esnafların yanında çalışıp, berber, anahtarcı veya diğer sektörlerde olsun meslek öğrenirlerdi. Fakat şimdi aileler de artık bunu kabullenmiyor. Daha çok masa başı iş ve etiket sahibi olmak istiyorlar” şeklinde konuştu.

#5
Foto - 30 yıllık usta çalıştıracak Türk işçi bulamıyor

Türkiye'nin bir dönemki Almanya'ya benzediğini düşündüğünü ifade eden Mursal, “Bir dönem bazı meslekleri gidip Türkler yaptı. O meslekte Türkler yükseldi ve aranan insanlar oldu. Şimdi bu mesleği Türkiye'de benimsemeyip yapmasak da ülkemizde bulunan düzensiz göçmen arkadaşlar çalışma olanağı bulmaya çalıştıkları için bu mesleklere yönelecekler. Ben eminim ki ilerleyen zamanlarda bu mesleği yapanlar onlar olacak. Günlük ortalama 50 anahtardan aşağıya düşmüyor üretimimiz.

#6
Foto - 30 yıllık usta çalıştıracak Türk işçi bulamıyor

Anahtar fiyatları önceden daha düşüktü, şu an biraz daha yükseldi ama biz diğer şehirlere göre daha uygun bir fiyatta yapmak zorundayız. Bize kar payı çok yetmese de hayatımızı idame ettirebiliyoruz. Bizim burada olmamız topluma da bir yarar sağlıyor, bize de yarar sağlıyor. Çok büyük hedefler arzulamıyoruz zaten. Anahtar çeşitlerinin tamamını yapıyoruz. Araba anahtarı, kasa anahtarı, son model otomobil anahtarından tutun yaylı anahtar, bilyeli anahtar şu anda mevcut. Hepsini yapıyoruz” dedi.

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