30 yıllık usta çalıştıracak Türk işçi bulamıyor

Artık gençlerin meslek yapmak istemediğini söyleyen Mursal, “Babam bu mesleğe devam etmemi çok arzulardı. Birkaç yerde çalıştığım halde sonrasında babamın yanında çalışmaya başlayarak mesleği öğrenmiş oldum ve severek yapıyorum şu an. Anahtarcılık mesleği şu anda yok olmak üzere diyebiliriz. Çırak yetişmiyor, bizden sonraki nesil daha masa başı iş arıyor. Emeksiz, zahmetsiz bir para kazanma arzusundalar. Bizim mesleğimiz de muhtemelen yavaş yavaş yok oluyor. Çırak yetişmiyor, usta yetişmiyor artık. Benim farklı birkaç sektörde de arkadaşlarım var, artık gençler meslek yapmak istemiyor. Çoğu üniversite bitirmiş oluyor ve ben bitirdikleri üniversitelerin bir manası olduğunu düşünmüyorum. İdealizmin öldüğünü, ideal gençlerin yetişmediğini görüyorum. Ve bizim mesleğin de devamı olamayacağını düşünüyorum. İnternet çağında yaşayan çocuklar, orada izlediklerinden etkileniyor. Halkın tabanına indiğimizde eskiden aileler çocuklarını küçüklükten itibaren meslek öğrenmesi için sanayiye gönderirlerdi. Çocuklar küçük esnafların yanında çalışıp, berber, anahtarcı veya diğer sektörlerde olsun meslek öğrenirlerdi. Fakat şimdi aileler de artık bunu kabullenmiyor. Daha çok masa başı iş ve etiket sahibi olmak istiyorlar” şeklinde konuştu.