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Teknoloji-Bilişim
9
30 milyon dolarlık SİHA düşürüldü! Dünya şokta

2024-05-20 11:19:15
30 milyon dolarlık SİHA düşürüldü! Dünya şokta

Maliyeti 30 milyon dolar olan silahlı insansız hava aracının düşürülmesi dünya gündemine oturdu.

#1
Foto - 30 milyon dolarlık SİHA düşürüldü! Dünya şokta

Zaman zaman Bayraktar TB2 SİHA ile karşılaştırması yapılan MQ-9 Reaper düşürüldü.

#2
Foto - 30 milyon dolarlık SİHA düşürüldü! Dünya şokta

Afrika’dan Avrupa’ya ve Orta Doğu’ya kadar birçok bölgede MQ-9 Reaper SİHA’ları aktif olarak kullanan ABD, son dönemde SİHA kayıplarında artış yaşıyor.

#3
Foto - 30 milyon dolarlık SİHA düşürüldü! Dünya şokta

Son olarak 17 Mayıs Cuma günü Yemenli Husi’ler, ABD Ordusu’na ait bir MQ-9 Reaper’ı düşürdüğünü iddia etti.

#4
Foto - 30 milyon dolarlık SİHA düşürüldü! Dünya şokta

İddianın akabinde ise uçağın enkazına ve vurulma anlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Husilerin 2014 yılında ülkenin kuzeyini ve başkenti Sanaa’yı ele geçirmesinden bu yana ABD Ordusu, en az 5 adet MQ-9 Reaper SİHA’yı kaybetti.

#5
Foto - 30 milyon dolarlık SİHA düşürüldü! Dünya şokta

İlaveten Uluslararası Koalisyon’a ait onlarca insanlı ve insansız hava aracı da Husi’ler tarafından düşürüldü.

#6
Foto - 30 milyon dolarlık SİHA düşürüldü! Dünya şokta

Tanesi yaklaşık 30 milyon dolara mal olan Reaper’lar, 50.000 feet irtifaya kadar uçuş gerçekleştirebiliyor ve uygun koşullarda 24 saat havada kalabiliyor.

#7
Foto - 30 milyon dolarlık SİHA düşürüldü! Dünya şokta

Reaper SİHA’lar, Paveway veyahut Hellfire tipi lazer güdümlü hava-yer mühimmatını kullanıyor.

#8
Foto - 30 milyon dolarlık SİHA düşürüldü! Dünya şokta

KAYNAK: SAVUNMASANAYİST

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