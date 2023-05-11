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Dünya
15
3 tonluk deniz yosunu rekor kırdı

2023-05-11 00:11:31
3 tonluk deniz yosunu rekor kırdı

Sargassum deniz yosunu kütlesinin Meksika Körfezi'nden ilerleyerek Florida kıyılarına yöneldi.

#1
Foto - 3 tonluk deniz yosunu rekor kırdı

Atlantik Okyanusunda oluşan büyük bir Sargassum deniz yosunu kütlesinin Meksika Körfezi hattı boyunca ilerleyerek Florida kıyılarına yöneldiği bildirildi.

#2
Foto - 3 tonluk deniz yosunu rekor kırdı

Her yıl, yılın bu zamanları oluşan ve 5.000 milden fazla bir alana yayılan deniz yosunu kütlesi bu yıl Güney Florida Üniversitesi tarafından hazırlanan rapora göre yeni bir rekor kırarak 3 milyon tona ulaştı.

#3
Foto - 3 tonluk deniz yosunu rekor kırdı

Etrafa kötü bir koku da yayan yosun kütlesi, turistlerin uğrak noktası Key West kentindeki plajı da kapladı.

#4
Foto - 3 tonluk deniz yosunu rekor kırdı

#5
Foto - 3 tonluk deniz yosunu rekor kırdı

#6
Foto - 3 tonluk deniz yosunu rekor kırdı

#7
Foto - 3 tonluk deniz yosunu rekor kırdı

#8
Foto - 3 tonluk deniz yosunu rekor kırdı

#9
Foto - 3 tonluk deniz yosunu rekor kırdı

#10
Foto - 3 tonluk deniz yosunu rekor kırdı

#11
Foto - 3 tonluk deniz yosunu rekor kırdı

#12
Foto - 3 tonluk deniz yosunu rekor kırdı

#13
Foto - 3 tonluk deniz yosunu rekor kırdı

#14
Foto - 3 tonluk deniz yosunu rekor kırdı

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