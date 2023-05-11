2023-05-11 00:11:31 3 tonluk deniz yosunu rekor kırdı
Sargassum deniz yosunu kütlesinin Meksika Körfezi'nden ilerleyerek Florida kıyılarına yöneldi.
Sargassum deniz yosunu kütlesinin Meksika Körfezi'nden ilerleyerek Florida kıyılarına yöneldi.
Atlantik Okyanusunda oluşan büyük bir Sargassum deniz yosunu kütlesinin Meksika Körfezi hattı boyunca ilerleyerek Florida kıyılarına yöneldiği bildirildi.
Her yıl, yılın bu zamanları oluşan ve 5.000 milden fazla bir alana yayılan deniz yosunu kütlesi bu yıl Güney Florida Üniversitesi tarafından hazırlanan rapora göre yeni bir rekor kırarak 3 milyon tona ulaştı.
Etrafa kötü bir koku da yayan yosun kütlesi, turistlerin uğrak noktası Key West kentindeki plajı da kapladı.
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